Encuesta Criteria: aprobación de Kast cae al 27% y la desaprobación alcanza su punto más alto con 64%

El sondeo también reveló que el 82% de los encuestados estima que el Gobierno ha estado por debajo de sus expectativas.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una caída de tres puntos y se situó en un 27%, mientras que la desaprobación a su gestión mostró un alza de cuatro puntos y llegó al 64%, de acuerdo con la última encuesta Criteria.

Según el sondeo publicado este domingo 11 de octubre, el 9% de los consultados manifestó que no sabe si aprueba o desaprueba la conducción del mandatario.

Al entregar su reporte, Criteria precisó que la aprobación promedio durante las primeras cuatro semanas de gobierno fue de 44%, la que descendió a un 29% en las últimas cuatro semanas.

A la vez, el sondeo reveló que el 82% de los encuestados estima que el Gobierno ha estado por debajo de sus expectativas, en contraposición con el 18% que afirma que las ha superado.

Criteria y el gasto público en el Gobierno de Kast

La encuesta de Criteria también abordó la percepción ciudadana sobre el gasto público en el Gobierno del presidente Kast, así como las medidas destinadas a reducir los recursos utilizados por el Estado.

El 58% de los consultados consideró que el Estado gasta sus recursos de manera más bien ineficiente, mientras que un 18% cree que lo hace eficientemente y un 24% no tiene una opinión clara.

Respecto de las posibles medidas para disminuir el gasto público, un 52% está de acuerdo con reducir el número de funcionarios públicos, frente a un 28% que rechaza esa alternativa y un 20% que no está de acuerdo ni en desacuerdo.

Por otra parte, el 66% rechaza reducir el presupuesto de ciertos programas sociales, mientras que solo un 19% está de acuerdo con esa medida.

Frente a la posibilidad de disminuir las ayudas económicas que reciben las familias, un 76% se opone a reducir bonos y subsidios, frente a un 8% que respalda esa alternativa.

La candidatura de Bachelet

Otro de los temas que abordó el sondeo es el nivel del apoyo a una eventual nueva postulación de Michelle Bachelet a La Moneda.

La encuesta mostró que el 38% está de acuerdo o muy de acuerdo, el 43% en desacuerdo o muy en desacuerdo, y el 19% no se inclina por ninguna de esas opciones.

Entre quienes se identifican con la izquierda, el 82% se mostró de acuerdo y el 8% en desacuerdo; entre los de centro, el apoyo es de un 40% y el 43% lo rechaza; aquellos que se manifestaron de derecha, solo el 11 por ciento está de acuerdo y el 72% en desacuerdo, mientras que entre quienes no se identifican con ningún sector político, el 29% la apoya y el 42% la rechaza.