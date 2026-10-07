Cadem: desaprobación de Kast alcanza nuevo máximo histórico y llega al 65%

En cuanto a seguridad, Cadem mostró que la percepción que la delincuencia se incrementó se disparó 13 puntos y llegó a 53%, y solo un 9% aseveró que ha disminuido.

AGENCIA UNO

La última edición de la encuesta Cadem mostró que el nivel de desaprobación a la gestión del presidente José Antonio Kast alcanzó un nuevo máximo histórico y llegó al 65%.

El rechazo al Gobierno de Kast se incrementó en dos puntos respecto de la medición anterior, mientras que el apoyo se ubicó en el 32%.

En cuanto a seguridad, Cadem mostró que la percepción que la delincuencia se incrementó se disparó 13 puntos y llegó a 53%, y solo un 9% aseveró que ha disminuido. En esta línea, la idea de que la delincuencia está más violenta sube a 68% (+14pts).

Junto con ello, la población apuntó que el Gobierno, con un 56% es el principal responsable frente a la delincuencia, secundado por el Poder Judicial con un 27%, las policías con 10% y la Fiscalía con 3%.

Los delitos que generan más temor son el robo o hurto con violencia (35%, +7pts), encerrona o portonazo (30%, -10pts), robo en la vivienda (29%, -2pts), homicidios o sicariatos (27%, +5pts) y violencia en espacios públicos (22%, -2pts).

Respecto a las medidas de seguridad, el 54% está de acuerdo con que el presidente de la República pueda decretar estado de excepción de emergencia en forma preventiva ante amenazas a la seguridad, pero al mismo tiempo sólo 47% se muestra a favor de que exista toque de queda y el 46% está en contra.

En cuanto a la reforma de seguridad, los mecanismos que cuentan con más apoyo son inhabilitar para cargos de elección popular a personas condenadas por crimen organizado (91%), dar mayores facultades a Gendarmería para segregar a reos (85%) y equiparar el crimen organizado al terrorismo (70%).