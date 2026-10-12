Acusó una actitud nociva: diputado Schubert cuestionó solicitud de declarar “persona non grata” a Judd

“Basta de exponer a nuestro país como lo han venido haciendo ahora en materia de relaciones internacionales”, dijo sobre la petición de los parlamentarios de oposición.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, el diputado republicano Stephan Schubert, cuestionó la solicitud de un grupo de parlamentarios de oposición de que el canciller, Francisco Pérez Mackenna, declare “persona non grata” al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd.

Los 14 legisladores, desde el PC a la DC, instaron al ministro de Relaciones Exteriores a “cumplir con sus deberes constitucionales” tras los dichos del diplomático norteamericano sobre la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes y la Antártica.

Según plantearon los diputados opositores, Pérez Mackenna “compromete gravemente el honor de la Nación” por permitir las constantes intervenciones de Brandon Judd en asuntos de la política interna.

Schubert rechazó que se pida declarar “persona non grata” a Judd

Al abordar la solicitud de que la Cancillería declarara “persona non grata” a Brandon Judd, el diputado Stephan Schubert la calificó como una “actitud irresponsable” de la oposición en materia internacional.

“Basta con que la izquierda deje de jugar con la política exterior. Aquí están extrapolando situaciones políticas internas, muy legítimas, pero utilizando la política exterior para aquello. Ya basta de exponer a nuestro país como lo han venido haciendo ahora en materia de relaciones internacionales”, manifestó el parlamentario republicano.

“Chile está hoy día en una compleja negociación con Estados Unidos, y en mitad de ella han interpelado al Canciller, han citado a sesión especial, y ahora, no contento con ello, presionan para que nombre persona non grata al embajador de Estados Unidos”, planteó a continuación.

En esa línea, indicó que “hay distintos mecanismos y distintos lenguajes que se utilizan en la diplomacia, y es eso lo que está haciendo el Gobierno. Pero estas presiones, producto de una división interna y de una pasada de cuentas con situaciones, no tienen por qué exponer a nuestro país“.

“Las relaciones exteriores siempre han contado con el apoyo de todos y, puertas adentro, nosotros podemos hacer ver nuestras posturas distintas”, complementó.

Finalmente, llamó a “aquellas personas que entiendan cómo funcionan las relaciones internacionales para que llamen a sus colegas de izquierda y depongan esta actitud muy nociva, no con el Gobierno, no con el canciller, sino que con Chile entero“.