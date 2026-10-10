Por intervenir en asuntos internos: oposición exige declarar “persona non grata” a Brandon Judd

A través de una carta, 14 diputados y diputadas instaron al canciller Pérez Mackenna a “cumplir con sus deberes constitucionales”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Diputados de la oposición le exigieron al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, que declare “persona non grata” al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd.

A través de una carta, los 14 parlamentarios del PC, el PS, la DC, el Frente Amplio y Acción Humanista instaron al canciller a “cumplir con sus deberes constitucionales“.

En la misiva, los legisladores argumentaron que la petición se fundamenta en las reiteradas intervenciones del diplomático norteamericano en los asuntos internos del país.

Brandon Judd, el Estrecho de Magallanes y la Antártica

A la vez, el texto hace una referencia a los recientes dichos de Brandon Judd sobre el Estrecho de Magallanes y la Antártica.

Además, para los diputados, el canciller incumple con su obligación constitucional de defender la soberanía al promover la adhesión de Chile al denominado Escudo de las Américas, al que definieron como “contrario a los intereses nacionales“.

Según plantearon, Pérez Mackenna “compromete gravemente el honor de la Nación” por permitir las constantes intervenciones de Brandon Judd en asuntos de la política interna.

Lo anterior, de acuerdo con lo planteado por los legisladores, proyecta ante el mundo la imagen de Chile como “un Estado débil y subordinado a otro Estado“.

La declaración la suscribieron los diputados Luis Cuello, Nathalie Castillo, Daniela Serrano, Lorena Pizarro, Boris Barrera, Nelson Venegas, Juan Santana, Emilia Nuyado, Patricio Pinilla, Consuelo Veloso, Gael Yeomans, Lorena Fries, Gonzalo Winter y Ana María Gazmuri.