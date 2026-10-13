Biministro Alvarado responde por declaraciones de embajador Judd: “Generan ruido”

Claudio Alvarado abordó la polémica que se ha generado por los recientes dichos del norteamericano y descartó presiones sobre soberanía chilena.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se refirió a las polémicas declaraciones que ha hecho el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respecto a diferentes temas.

En diálogo con Tele13 Radio, el secretario de Estado afirmó que el tipo de dichos que ha emitido el diplomático “distraen” y “generan un ruido mediático”.

En este marco, comenzó diciendo: “En primer lugar, lo que hay que dejar claro es que la soberanía de Chile respecto al Estrecho de Magallanes no está en juego“.

Siguiendo en esa línea, Alvarado enfatizó que “Chile la ejerce en función de dos tratados, uno desde 1881 y otro desde 1984, y ese tratado y ese reconocimiento de soberanía explícito fue hace poco tiempo atrás ratificado por el Presidente Milei cuando visitó nuestro país y se reunió con el Presidente Kast”.

“Indudablemente que este tipo de declaraciones distraen, generan un ruido mediático. Nosotros tenemos una muy buena relación de cooperación con Estados Unidos, pero nuestra soberanía la ejercemos por sí solos y no está sujeta a ningún tipo de negociación o a ningún tipo de presión“, añadió.

En cuanto a la incomodidad que pueden generar este tipo de comentarios, el biministro aseveró que “en esos temas, obviamente la Cancillería actúa conversando con el embajador y ejerciendo las acciones que estime conveniente”.

Biministro Alvarado defendió actuar del Gobierno tras aluvión en Las Condes

Por otra parte, Alvarado abordó los cuestionamientos que ha recibido el Gobierno por su actuar tras el aluvión en Las Condes y el clasismo que surgió en redes sociales en el marco de la emergencia y la ayuda de los militares en las calles.

“Una emergencia climática no elige los sectores, por lo tanto, las afectaciones se producen a todos por igual. En ese sentido, la respuesta del Estado es la misma, suceda en el sur, en el norte o en Las Condes”, aseveró.

A lo que agregó: “La presencia militar obedece a lo que hemos dicho siempre: el apoyo humanitario que se da“.