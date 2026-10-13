El organismo internacional al que se sumará Camila Vallejo

A siete meses de su salida de La Moneda, la exministra vocera de Gobierno Camila Vallejo (PC) asumirá como directora en una repartición de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

Según comunicó el propio organismo internacional mediante sus redes sociales, Vallejo será directora de Ruta Continental: Escuela Latinoamericana de Liderazgos en Seguridad Social. “La trayectoria y el liderazgo de Camila serán clave para formar, conectar y acompañar a las juventudes, que seguramente cambiarán el mundo”, destacaron desde el organismo.

La CISS es una organización de carácter progresista que busca fomentar la protección y seguridad social en América. De acuerdo con lo informado en su sitio web, la integran 91 miembros, provenientes de 35 países, dedicados al estudio, investigación y desarrollo de espacios de diálogo sobre la seguridad social.

La labor de Vallejo en la escuela consistirá en implementar este programa, dirigido principalmente a jóvenes de América Latina de entre 18 a 30 años que se interesen en el bienestar social. Según transmitió el equipo de Vallejo a The Clinic, entre los contenidos del programa se encuentran los sistemas de seguridad social de la región así como los desafíos que enfrentan los sistemas previsionales, de salud y laborales. También pretende dotar a los asistentes de herramientas para instalar estos asuntos en la agenda pública.