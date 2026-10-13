Las regiones que ya superan el promedio anual de lluvia en Chile

El 2026 ha estado marcado por las constantes precipitaciones, las cuales han superado el promedio anual en nueve regiones.

Las precipitaciones han marcado el año con una serie de emergencias en distintas regiones del país. El aluvión de la semana pasada en Las Condes dejó cerca de 400 personas afectadas y al menos 56 viviendas destruidas. A este episodio se suman el temporal de agosto y el histórico sistema frontal de julio, eventos que provocaron muertes, dejaron damnificados y causaron cortes de electricidad en miles de hogares.

Pero las lluvias no solo han tenido consecuencias en las zonas afectadas por estos eventos. También han elevado los registros de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Según el último informe climatológico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), al menos 14 estaciones climatológicas principales ya superaron la cantidad de lluvia que se espera en un año normal.

Un 2026 marcado por la lluvia: las 9 regiones que ya acumulan más agua caída que la de un año normal

El fenómeno se observa incluso en el extremo norte, donde la lluvia suele ser escasa. En la Región de Arica y Parinacota, la estación Chacalluta acumula 15,9 milímetros (mm), frente a una normal anual de 2,3 mm. En Tarapacá, Diego Aracena, en Iquique, registra 16 mm, pese a que su promedio anual alcanza apenas 0,9 mm.

La tendencia también se extiende a la Región de Antofagasta. La estación Andrés Sabella, antes conocida como Cerro Moreno, suma 14,8 mm, por encima de los 4,4 mm de su normal anual. Más al sur, en la Región de Coquimbo, La Florida de La Serena acumula 221,2 mm, casi el triple de los 83,2 mm que contempla su promedio anual.

Valparaíso destaca por la cantidad de estaciones que superaron sus registros normales. Punta Ángeles acumula 431,3 mm, frente a una normal de 363,2 mm. En Rodelillo, el registro llega a 613,3 mm, por sobre los 523,9 mm esperados. Santo Domingo suma 442,4 mm, mientras su normal anual es de 422,6 mm. En el archipiélago de Juan Fernández, las precipitaciones alcanzan los 1.045,7 mm, frente a un promedio de 971,3 mm.

En la Región Metropolitana, las tres estaciones consideradas también superan sus respectivos valores anuales. Tobalaba registra 578,9 mm, muy por encima de los 326,1 mm normales. Quinta Normal acumula 324,1 mm, frente a 286,3 mm, y Pudahuel llega a 251,6 mm, superando los 221,5 mm de referencia.

Hacia el sur, la diferencia es más acotada en la Región del Maule. La estación General Freire, en Curicó, suma 599,8 mm, apenas por encima de su normal anual de 596 mm.

En cambio, los registros son mayores en las regiones del Biobío y de Los Ríos. Carriel Sur, en Concepción, acumula 1.172,2 mm, frente a una normal de 984,3 mm. En Pichoy, Valdivia, las precipitaciones llegan a 1.875,1 mm, por encima de los 1.722,4 mm esperados para un año normal.