Las intensas precipitaciones, las ráfagas de viento y la caída de granizos han complicado el tránsito en la capital, mientras miles de clientes permanecen sin suministro eléctrico.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para toda la Región Metropolitana debido a la intensa tormenta que afecta a Santiago, con lluvias, granizadas y actividad eléctrica.

El fenómeno meteorológico también ha provocado cortes de suministro eléctrico que, hasta las 17:00 horas de este martes, afectaban a 36.924 clientes, según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Tormenta en Santiago: decretan Alerta Roja y más de 36 mil hogares quedan sin luz

Las precipitaciones han generado una importante acumulación de agua en distintas calles y avenidas de la capital, dificultando el tránsito vehicular. A este escenario se suma la caída de granizos, que ha reducido la visibilidad y vuelto resbaladizo el pavimento, aumentando los riesgos para conductores y peatones.

Asimismo, algunas comunas del sector suroriente de la Región Metropolitana han registrado fuertes ráfagas de viento asociadas a la tormenta eléctrica.

En paralelo, las interrupciones del suministro eléctrico afectan a distintos puntos de la capital. De acuerdo con el reporte de la SEC, entre las comunas con mayor impacto se encuentran Quilicura, Quinta Normal, Lampa, Providencia, Estación Central y Pudahuel, donde miles de hogares permanecían sin energía eléctrica al cierre del informe.

Frente a este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia. También se aconseja conducir con precaución, evitar calles anegadas y mantenerse alejado de zonas expuestas a posibles riesgos derivados de las lluvias, el viento y la actividad eléctrica.

#SENAPREDRM Se declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por evento meteorológico. https://t.co/orVpTqEvxg — SENAPRED (@Senapred) October 13, 2026

Cortes en Metro de Santiago

Metro de Santiago informó modificaciones en el funcionamiento de la red debido a la acumulación de agua producto de las intensas lluvias que afectan a Santiago.

A las 17:13 horas, la empresa comunicó que la estación Pedro de Valdivia, correspondiente a la Línea 1, se encuentra cerrada, por lo que los trenes pasan por el lugar sin detenerse.

En tanto, la estación Salvador, también de Línea 1, permanece cerrada para el ingreso de usuarios, aunque continúa operativa para quienes necesitan salir de sus instalaciones.

Por otra parte, el servicio de Línea 2 funciona de manera limitada en dos tramos correspondiente a Hospital El Pino–Franklin y Los Héroes–Vespucio Norte.