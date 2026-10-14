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“No es una frase que ayude en este contexto”: Rincón aborda dichos de Quiroz sobre el uso de la parafina

El secretario de Estado sostuvo hace un par de semanas que “el consumo de parafina es mínimo”. La titular de Energía admitió que si bien el consumo del combustible ha disminuido, se sigue usando.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

En medio del frente de mal tiempo que afecta a la zona centro del país, la ministra de Energía Ximena Rincón (IND) reconoció que hizo su par de Hacienda, Jorge Quiroz (IND) a fines de septiembre, sobre que el uso de la parafina ha disminuido, “no ayudan”.

Consultada por radio Agricultura sobre si efectivamente ha bajado el consumo de esta sustancia utilizada para la calefacción de hogares, la ministra recordó que estuvo en La Araucanía cuando Quiroz hizo esas declaraciones, en un programa de eficiencia térmica. “Hacía harto frío, la gente usa parafina y sigue usando”, reconoció.

“Si uno mira los grandes números, efectivamente ha disminuido en esta época el nivel de consumo de la parafina. Si uno se va al caso a caso, hay territorios en los que hace mucho frío. El mismo Santiago en estos días ha estado tremendamente helado”, añadió.

En ese sentido, reconoció que “obviamente la frase (de Quiroz) no es una frase que nos ayude en el contexto en que estamos”. ¿Hay disminución del uso de parafina? Sí, pero se sigue usando y además por las personas que están en territorios donde las temperaturas están muy bajas y no nos abandonan. El frío no nos abandona y es parte de la nueva realidad”, aseveró.

“No creo que sea más grave que eso. El ministro lo explicó y es un tema superado”, zanjó Rincón.

La frase de Quiroz se remonta al pasado 30 de septiembre, cuando el Gobierno dejó de subsidiar el congelamiento del precio de la parafina. “Hoy nadie consume parafina, porque con estas temperaturas la verdad es que el consumo es mínimo”, dijo el secretario de Estado. Si bien en ese entonces la temperatura era de 17°C y se mantuvo así las semana siguiente, a partir del 8 de octubre las condiciones climáticas en Santiago y la zona central empeoraron al punto de generar un aluvión en Las Condes y anegamientos en varios puntos neurálgicos de la Región Metropolitana.

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