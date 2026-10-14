Sichel lanza feroz crítica a Quiroz por recortes: “No necesitamos un tesorero de curso, necesitamos un ministro que haga política”

Ante la tormenta y el aluvión que afectó a la capital, el alcalde de Ñuñoa cuestionó que el Gobierno no invierta en la crisis climática.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, criticó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por los recortes en la Ley de Presupuesto 2027, sobre todo tras la emergencia que se vivió en la capital por la tormenta este martes y el aluvión la semana pasada.

“No necesitamos un tesorero de curso, necesitamos un ministro que haga política con mayúscula, con el presupuesto y emergencias como esta, como lo que pasó en Las Condas hace una semana; necesitan que el Gobierno ponga prioridades en el presupuesto y que no haga recortes parejos”, sostuvo en CNN Chile.

Para el jefe comunal, una de las prioridades del Gobierno debiera ser la crisis climática, la cual “requiere inversión”, como por ejemplo en “contención de aguas de la cordillera, reforestación y piscinas contenedoras en tres quebradas (Quebrada de Macul, aguas de Ramón y de alrededor de San Carlos de Apoquindo)”.

“Nadie tiene equipos de emergencia, salvo Bomberos de Chile, que los financiamos desde la municipalidad. Y por lo tanto, es absurdo, se requiere presupuesto para emergencias“, agregó Sichel en director recado a Quiroz.

En esa misma línea aseveró que “la política se hace invirtiendo donde es prioridad y no como tesorero de curso, apretando el cinturón en todos lados. Apriete el cinturón donde hay que apretar, pero hay ciertos lugares donde no hay que apretar, hay que invertir“.