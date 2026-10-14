Orrego pide “coherencia” al Gobierno por recortes en Senapred tras lluvias: “Pongamos la billetera donde ponemos la boca”

El Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred enfrenta un recorte de $257,9 millones en la Ley de Presupuesto 2027, los que se suman a los $274,3 millones que Hacienda ya les quitó durante este año.

AGENCIA UNO

Claudio Orrego, gobernador metropolitano, cuestionó los recortes al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y a la Subsecretaría del Medio Ambiente contenidos en la Ley de Presupuesto 2027, luego de las fuertes lluvias registradas en la capital en pleno octubre.

La autoridad regional se hizo presente en Estación Central, comuna afectada por un tornado, donde se refirió al anuncio del Gobierno de habilitar el 2% del presupuesto de la Delegación para comprar dos radares.

Ante esto, Orrego declaró que “como Gobierno Regional, hemos tomado la decisión de tomar contacto con la Dirección Meteorológica de Chile y ver si efectivamente esos radares están disponibles, si se pueden comprar y comprarlos, porque Santiago tiene que estar mejor preparado“.

Pero el gobernador metropolitano también aprovechó el momento para “hacer un llamado al Gobierno, porque en el presupuesto del 2027 le disminuyen el presupuesto a Senapred. Eso es bastante contradictorio porque estamos viviendo un momento como nunca de emergencias, no solamente en Santiago. Tenemos que ser solidarios en todo Chile, entonces el Gobierno no puede estar por un lado disminuyendo el presupuesto a Senapred y por otro lado diciendo que las emergencias son una prioridad“, dijo.

Para Claudio Orrego, “lo que más me importa a mí es que el Gobierno central ponga los recursos. Puedes tener todas las vocerías del mundo… Si no pones los recursos, vale de poco”.

“Yo le pido al Gobierno coherencia. Pongamos la billetera donde ponemos la boca. Si las emergencias son tan importantes, pongamos los recursos. De lo contrario, honestamente, pura música“, sentenció.

El Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred enfrenta un recorte de $257,9 millones en la Ley de Presupuesto 2027, según consignó radio Biobío, los que se suman a los $274,3 millones que Hacienda ya les quitó durante este año.

Esta medida fue duramente cuestionada por Álvaro Hormazábal, ex director nacional del organismo, quien en declaraciones al mismo medio, acusó que “recortaron presupuesto a un servicio al que ni siquiera se le entregó nunca el presupuesto necesario para empezar, entonces la situación será peor. Le van a quitar recursos para simulacros”.