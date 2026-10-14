Ministro Rabat por postergación de ampliación de Santiago 1: descarta “desistimiento” del proyecto

El 17° Juzgado Civil de Santiago ordenó paralizar los trámites asociados al proyecto mientras se resuelve el recurso presentado por el municipio.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que la ampliación del Complejo Penitenciario Santiago 1 quedó fuera de la próxima licitación de operación del recinto debido a una medida judicial vigente, tras las acciones legales presentadas por la Municipalidad de Santiago.

Sin embargo, descartó que el Gobierno haya desistido de ejecutar las obras, pese a que el 17° Juzgado Civil de Santiago ordenó paralizar los trámites asociados al proyecto mientras se resuelve el recurso presentado por el municipio.

Según detalló la Subsecretaría de Justicia, la resolución del 17° Juzgado Civil de Santiago impide avanzar con la ampliación mientras se encuentre pendiente el recurso interpuesto por el municipio. Por ello, el nuevo proceso de licitación considerará exclusivamente la administración y funcionamiento de la cárcel, cuyo contrato actual se aproxima a su vencimiento.

Al respecto, Rabat precisó que se trata de procedimientos distintos y señaló que “en Santiago 1 está licitada la operación del recinto penitenciario, esa es una licitación, tiene un contrato y tiene un plazo fijo determinado. Ese plazo se acerca y por lo tanto, hay que renovar la licitación de la operación de este centro penitenciario”.

Sobre las obras de expansión, agregó: “otra cosa distinta es la ampliación de Santiago 1, como existe una medida precautoria vigente, no puede efectuarse ningún trámite en ese sentido. Son dos cosas distintas, la operación de la ampliación”.

En esa línea, recalcó que “no existe un desistimiento, hoy no podemos, en razón de que existe una medida precautoria, hacer trámites relacionados con la ampliación de Santiago 1. Lo que estamos haciendo es la renovación de la licitación de la operación”.

Pese a la postergación, el titular de Justicia sostuvo que aumentar la capacidad penitenciaria sigue siendo una necesidad frente a la sobrepoblación penal. En ese sentido, afirmó que “por razones de sobrepoblación penal, se necesita tener un mayor número de plazas disponibles y evidentemente Santiago 1 estaba contemplado ese plan”.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, valoró que las obras no se incorporen al próximo proceso mientras continúa la disputa judicial impulsada por el municipio.

El jefe comunal sostuvo que “nos parece una buena noticia, entendemos que esto tiene que ver con las acciones judiciales que emprendimos en mi gestión y que espero tengan un resultado positivo. Yo estoy seguro que vamos a ganar las acciones judiciales, y en ese contexto es importante que se construya una cárcel de alta seguridad, pero fuera de los radios urbanos, lejos de las zonas pobladas, como he planteado muchas veces”.

Además, insistió en que su oposición apunta a la concentración de recintos penitenciarios en el sector de Avenida Pedro Montt: “No es que nos opongamos a que se construyan más espacios para máxima peligrosidad o máxima seguridad, es que lo que estamos pidiendo es que no se le siga cargando la mano a las pobres vecinas y vecinos de esa zona que está completamente saturada”.