Arenas asumió “errores humanos y políticos graves” en rebaja de condenas a delincuentes sexuales

El vocero de La Moneda recalcó que el Gobierno no puede pensar en cambiar a un ministro cada vez que se anuncia una acusación constitucional.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, dijo este martes que, más allá de los errores en torno a la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, el caso no reúne las condiciones para presentar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

“Mañana hay una sesión especial en la Cámara. Entiendo que la acusación constitucional ya es un acuerdo de la Concertación y se va a presentar“, manifestó el vocero de La Moneda.

Ahondó en el tema y sostuvo que “nosotros consideramos que él tiene el conocimiento suficiente y las explicaciones suficientes como para no configurar esta causal de acusación constitucional, lo cual no implica que el Presidente (no) reconozca que hay errores humanos y políticos graves“, señaló Arenas en la entrevista que le concedió a radio Cooperativa.

De acuerdo con lo expuesto por el subsecretario, “el Presidente cree -y yo también- que el ministro cumplió con la ley, cumplió con lo que establecen los reglamentos, cumplió con la Constitución y, por lo tanto, una causal por incumplimiento de la ley o abandono de deberes en este caso no procedería”.

Arenas y la AC por rebaja de condenas a delincuentes sexuales

Al abordar la sesión especial de la Cámara programada para este miércoles, Gonzalo Arenas dijo que el ministro Rabat podrá emplearla para exponer sus argumentos y responde a las preguntas de los legisladores.

“Es preocupante que exista una acusación constitucional”, admitió, pero recalcó que el Gobierno no puede pensar en cambiar a un ministro cada vez que se anuncia una acción de este tipo, “porque tenemos un régimen presidencial, no parlamentario“.

En esa línea, planteó que la permanencia del ministro Rabat “está condicionada por lo que el Presidente decida: si considera que el ministro ha cumplido con su rol, con la misión que le entregó, sin duda permanecerá, pero es una decisión exclusivamente del Presidente de la República”.

Gonzalo Arenas también abordó en la ocasión las críticas que recibió cuando, luego de asumir recién su cargo, se refirió a la rebaja de condenas y calificó de “impecable” el procedimiento.

“Quizás pude haber ocupado otra palabra, no impecable, pero a lo que yo me refería era que, desde el punto de vista constitucional, legal y administrativo, no había ningún reproche que hacerle al ministro; estaba todo conforme a la ley, conforme a la administración y conforme a la Constitución”, manfestó.

Pese a ello, este martes asumió que “una cosa es que haya sido bien hecho desde el punto de vista constitucional, administrativo y legal, y otra cosa es el grave error humano en cómo se trató el tema y el grave error también con respecto a las víctimas“.

Además, el vocero ratificó que el Presidente José Antonio Kast le encomendó al ministro Rabat trabajar en una reforma para cerrar las interpretaciones jurídicas que han permitido estas reducciones de penas y, además, revocar “todas” las libertades concedidas.