El llamado de los países desarrollados a juntar agua y comida con miras a un invierno extremo por El Niño

Tanto en la Unión Europea como en Asia buscan estar preparados ante el fenómeno climático más intenso de las últimas décadas.

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Los estragos provocados por El Niño en varios países de América Latina alertaron a las autoridades de algunas de las naciones más desarrolladas del mundo ante la llegada del invierno al hemisferio norte, en medio del fenómeno climático considerado como el más fuerte en varias décadas.

Luego de que España y Francia sufrieron devastadores incendios durante la época estival, varios países de la Unión Europea y otros asiáticos decidieron tomar medidas para que sus ciudadanos estén debidamente preparados cuando ocurra el cambio de estación.

Sin embargo, a las amenazas meteorológicas por El Niño también se suma la posibilidad de emergencias sanitarias producto del mismo fenómeno y otras derivadas de ciberataques vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania, además de desastres naturales, como ocurre con Japón y los terremotos.

El llamado de los países a alistarse para un invierno con El Niño

Uno de los primeros países en lanzar una campaña para que sus ciudadanos se alisten para enfrentar el invierno marcado por El Niño es el Reino Unido, que llamó a guardar reservas de agua y comida para al menos tres días, además de recomendarles adquirir baterías extra para sus teléfonos celulares y radios a pilas para mantenerse informados, ante la posibilidad de un desastre meteorológico.

Con posterioridad otros países de la región se sumaron al llamado, como Noruega, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Polonia e Irlanda.

Todos ellos mencionaron la recomendación de guardar agua y alimentos no perecederos hasta para una semana, y varios añadieron la sugerencia de sumar también medicamentos, artículos de higiene personal, dinero en efectivo y documentos clave.

Pero no solo los paísese desarrollados de Europa llamaron a su población a prepararse para vivir un invierno marcado por el fenómeno de El Niño, ya que en Asia tanto Japón como Taiwán.

En el primer caso, Tokio reforzó las recomendaciones para que las familias almacenen alimentos, agua y artículos de primera necesidad ante eventuales terremotos, pero también ante posibles fenómenos climáticos.

Taiwán, por su parte, está instruyendo a sus ciudadanos a alistarse con reservas para al menos siete días, aunque apunta que lo óptimo es que sean para diez.