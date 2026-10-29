Hoffmann: Kast llamó a parlamentarios oficialistas para llamarles “la atención” tras sesión especial de Rabat

Para la vicepresidenta de la UDI, lo que existe hoy es “ambiente que busca desestabilizar al presidente Kast” con todo lo ocurrido con Rabat.

La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, se refirió a la sesión especial que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados donde el ministro Fernando Rabat entregó sus explicaciones respecto de la rebaja de condenas que recibieron 56 personas que habían cometido delitos sexuales contra menores de edad, y el rol que está teniendo el presidente José Antonio Kast.

En entrevista con Radio 13c, la exdiputada aseguró que el mandatario no estuvo ajeno a dicha instancia y que, incluso, está “activo” ante lo que se ha generado en el oficialismo, donde varios han manifestado la posibilidad de aprobar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia.

“Efectivamente no va a ser una tarea fácil. Pero, de hecho, en esto el presidente Kast está súper activo, ayer estuvo llamando personalmente a varios parlamentarios después de la sesión especial para agradecer algunos de los discursos, para llamar la atención en otros“.

Para Hoffmann, dicho actuar refleja “un presidente comprometido” y “el gobierno se va a aplicar buscando esos apoyos. Yo no tengo ninguna duda de que lo que defina la bancada de la UDI es lo que se va a respetar y tengo la impresión de que si el ministro avanza, llega hasta al final y se hace cargo de este problema, la bancada de la UDI va a votar unida, eso ha sido siempre parte del patrimonio de mi partido”.

“Lo que está claro es que aquí hay un aprovechamiento político de dimensiones, desde la izquierda, donde no nos estamos haciendo cargo. Yo estoy presintiendo que está pasando lo mismo que le hicieron al presidente Piñera”, sostuvo.

María José Hoffmann planteó que existe un “ambiente que busca desestabilizar al presidente Kast”.