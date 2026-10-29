Kast califica nueva alza del desempleo como “el dolor más grande que tenemos como nación”

A pesar del escenario, el mandatario se mostró optimista ya que “hay mucha inversión que va a llegar”.

PRESIDENCIA.

El presidente José Antonio Kast participó en la apertura del Congreso de las Regiones 2026, Confianza que impulsa el desarrollo, oportunidad en la que abordó el alza que sufrió el desempleo, cuya cifra bordeó los dos dígitos.

Según se dio a conocer en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre julio-septiembre de 2026 la tasa de desocupados se alzó al 9,8%, un nuevo máximo desde 2021.

Es a raíz de esto que en su discurso en el evento organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) junto al Gobierno Regional del Biobío, el presidente Kast calificó el desempleo como “el dolor más grande que tenemos como nación”.

“El modo empleo que activamos gracias a los gobernadores en gran parte está funcionando. ¿Es suficiente? No es suficiente. Por eso planteamos ahora el plan Chile Despega. ¿Es suficiente? Tampoco es suficiente, pero vamos reaccionando o vamos accionando a una situación que viene de más tiempo“, indicó.

El mandatario recalcó que si bien “ya estábamos con cifras de desempleo muy altas. Hoy día tenemos la buena noticia de que hay mucha inversión que va a llegar a nuestra nación“.

“Estamos rompiendo los récords de destrabar inversión, de aprobar proyectos y de solicitudes de inversión en Chile“, remarcó.