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Política

El escueto adiós de Luis Silva: “Agradecer al presidente Kast por la confianza”

Por su parte, el ministro Fernando Rabat se valió de las redes sociales para despedirse de su ahora ex colaborador.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

Luis Silva se refirió de manera escueta a su remoción como subsecretario de Justicia, en el marco de la polémica generada por la rebaja de condenas, por vía administrativa, a violadores de niños.

La ahora ex autoridad expresó que “he salido simplemente para agradecer al presidente Kast por la confianza que me dio y la oportunidad de haber trabajado junto a él desde el Ministerio de Justicia”.

“Quiero también remarcar los importantes logros que se han estado realizando desde este Ministerio, y desearles al ministro y a todo su equipo lo mejor en lo que les queda en la gestión de Gobierno. Y por último quiero terminar deseándole al presidente y a todo su equipo lo mejor en la gestión de su Gobierno”, declaró Luis Silva.

Por su parte, el ministro Fernando Rabat se valió de las redes sociales para despedirse de su ahora ex colaborador.

“Quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a Luis Silva por su trabajo, compromiso y lealtad durante estos 8 meses. Fue un estrecho colaborador y valoro profundamente su aporte”, sostuvo el titular de Justicia.

Rabat cerró su mensaje: “Luis te agradezco sinceramente todo lo entregado en esta tarea. El mayor de los éxitos”

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Rafael Gumucio