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Política

Josefina Soto: quien es la sucesora del removido subsecretario Luis Silva

La nueva autoridad tiene pasos por la Fundación Jaime Guzmán y el Centro de Estudios Ideas Republicanas.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

La Moneda dio a conocer el nombre de Josefina Soto Larreátegui como sucesora del removido subsecretario de Justicia, Luis Silva.

Josefina Soto, quien es abogada de la Universidad Católica de Chile, tiene trayectoria en el sector público, el mundo académico y el ámbito jurídico.

Desde el Gobierno destacaron que la nueva subsecretaria de Justicia “ha desempeñado funciones en los ministerios de Hacienda y Energía, además de integrar el Comité Técnico de Admisibilidad del proceso constitucional de 2023”.

Junto con ello, Soto fue directora del Área Municipal de la Fundación Jaime Guzmán y dirigió el Área de Fiscalización del Centro de Estudios Ideas Republicanas entre 2022 y 2026.

Hasta antes de su nombramiento en el Ministerio de Justicia, Soto Larreátegui desempeñaba funciones en el Ministerio de Hacienda.

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