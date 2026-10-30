Alvarado explica salida de Luis Silva y rechaza AC contra Rabat: “Tiene eslóganes para lograr impacto político”

Ante el anuncio de la oposición, Alvarado hizo un llamado a su sector a no sumarse a la acusación en contra del titular de Justicia.

AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, explicó la salida de Luis Silva como subsecretario de Justicia, junto con rechazar el anuncio de una acusación constitucional en contra del ministro Fernando Rabat.

En un punto de prensa desde La Moneda, Alvarado se refirió a la remoción de Silva, apuntando que “en un Gobierno no estamos ni para proteger cargos ni para eludir responsabilidades. En un Gobierno estamos para tomar las decisiones que corresponden, para tener unidad de propósitos y sacar adelante las tareas que el presidente ha encomendado”.

Consultado sobre las razones para mantener a Fernando Rabat, en desmedro de Silva, que fue quien finalmente debió dejar el cargo, Alvarado sostuvo que “aquí no se trata de sujetos de interés. Aquí lo que se trata es de que el ministro Rabat tiene una tarea y tiene una misión: ser parte de la solución. Y ha estado trabajando intensamente en eso”.

El biministro reconoció “acá indudablemente que hay una situación que todos conocimos el día de ayer, que nos incomoda, nos molesta, no está en línea con una unidad de propósitos y un gobierno está para corregir errores y está para seguir avanzando en la búsqueda de soluciones”.

En cuanto a la acusación constitucional que prepara la oposición en contra de Fernando Rabat, Claudio Alvarado fue tajante: “A mí me parece muy extraño y muy curioso de que se anuncie por todas las bancadas de la oposición una acusación constitucional”, ironizando que “vamos a presentar una acusación constitucional. Acto seguido e inmediato: ahora vamos a construir los argumentos”.

“Entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero, si queremos ser serios, tengamos los argumentos, sepamos cuáles son los elementos de juicio para acusar y después presentemos la acusación. Aquí esto es el mundo al revés”, planteó Alvarado.

El titular de Interior indicó que “yo tengo la convicción de que nuestro sector político va a respaldar al ministro Rabat y bueno, daremos la pelea en esa instancia. Esa acusación hoy día no tiene fundamentos jurídicos. Tiene eslóganes y frases de corto plazo para lograr un impacto político”.