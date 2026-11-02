Rebaja de condenas: Parisi dijo que el PDG buscará votar en bloque la AC contra Rabat

El excandidato presidencial planteó que “aquí hay una violación a un contrato con la sociedad chilena en términos de proteger a los niños y dejar a los criminales en la cárcel”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Los diputados del Partido de la Gente (PDG) buscarán votar en bloque respecto de la inminente acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la firma de las rebajas de las penas a concenados por delitos sexuales contra menores de edad, según sostuvo este lunes el secretario general de la colectividad, Franco Parisi.

El excandidato presidencial se refirió al tema luego de que la semana pasada la oposición ratificó su decisión de presentar un libelo en contra del secretario de Estado.

Aquello, motivado por la resolución del Presidente José Antonio Kast de mantener en su cargo al secretario de Estado pese a los crecientes cuestionamientos.

PDG buscará votar en bloque la AC contra Rabat

Durante la entrevista que le concedió a radio Agricultura, Franco Parisi abordó la acusación constitucional contra el ministro Rabat y planteó que “para nosotros siempre han sido acusaciones políticas y no jurídicas“.

“El caer en la ley, que se violó o no, nosotros no lo vemos de esa forma. Aquí hay una violación a un contrato con la sociedad chilena en términos de proteger a los niños y dejar a los criminales en la cárcel“, añadió.

“Hoy día va a haber una reunión en la tarde-noche, desde las 8 (20.00 horas), donde se van a juntar por primera vez todos los diputados allá en la oficina de la bancada, donde van a estar discutiendo cuál va a ser la posición. La idea es que debe ser un voto en bloque“, adelantó.

A continuación, Parisi planteó que, tras conversar con gran parte de los parlamentarios de su colectividad, “mayoritariamente me dijeron que habría que sacarlo antes de las 24 horas”.

“No es hablar mal del ministro Rabat, que yo sé que es un tipo muy inteligente, tiene una connotación en la industria de abogados muy buena, el tipo es bueno, pero este es un problema político, no es un problema de leyes o aplicación de las leyes, que es completamente distinto“, concluyó.