Planificar, reducir y valorizar: la gestión de residuos como eje de la sostenibilidad

La Universidad Andrés Bello presentó su Plan de Gestión Integral de Residuos, que busca fortalecer la prevención, reutilización y valorización de materiales para avanzar hacia la carbono neutralidad al 2038. La iniciativa contempla alcanzar un 40% de reciclaje institucional y contó con la participación del Ministerio del Medio Ambiente y representantes del mundo público, privado y académico.

La Universidad Andrés Bello (UNAB) presentó su Plan de Gestión Integral de Residuos, una iniciativa que establece medidas para reducir la generación de desechos, fortalecer la economía circular y disminuir el impacto ambiental de sus operaciones, como parte de su compromiso institucional con la carbono neutralidad al 2038.

Ignacio Guerrero, vicerrector de Vinculación con el medio y Alumni, lideró el encuentro y agradeció la labor de todos lo que forman parte de la UNAB por cumplir estas metas, así como también los desafíos que vienen.

“El lanzamiento de este Plan de Gestión Integral de Residuos representa un paso fundamental en nuestro compromiso de alcanzar la carbono neutralidad al 2038. Como universidad, tenemos la responsabilidad de liderar con el ejemplo, impulsando una cultura de sostenibilidad que vaya más allá del reciclaje y promueva cambios concretos en la forma en que utilizamos nuestros recursos. Este desafío requiere del compromiso de toda nuestra comunidad universitaria, porque avanzar hacia una economía circular no depende solo de la infraestructura o de las metas que nos propongamos, sino también de las acciones cotidianas de nuestros estudiantes, académicos y colaboradores. Queremos que nuestros campus sean espacios donde la sostenibilidad se viva, se enseñe y se proyecte hacia la sociedad”, indicó Ignacio Guerrero, vicerrector de Vinculación con el Medio y Alumni de la Universidad Andrés Bello.

Por su parte el Director General de Vinculación con el Medio y Sostenibilidad de la UNAB, Miguel González, presentó el plan y sus principales líneas de acción, que buscan avanzar hacia una gestión más eficiente de los residuos en los campus, mediante la prevención, la separación en origen, el reciclaje, la reutilización y la valorización de materiales.

El diagnóstico, realizado entre la Dirección de Sostenibilidad y el Centro de Investigación para la Sustentabilidad UNAB (CIS) reveló que la universidad generó 1.076 toneladas de residuos durante 2025. De ese total, el 68% correspondió a residuos domiciliarios y asimilables; el 29%, a residuos voluminosos y de construcción y demolición; el 2%, a orgánicos, y cerca del 1%, a residuos peligrosos y de establecimientos de atención de salud.

“Uno de los principales hallazgos es que más del 60% de los residuos domiciliarios podría reciclarse o valorizarse si se separara correctamente desde el lugar donde se genera. Para aprovechar este potencial, el plan contempla mejorar la infraestructura de reciclaje, estandarizar la señalética, reforzar la educación ambiental y fortalecer los sistemas de registro y trazabilidad”, explicó González.

La iniciativa establece como meta aumentar la tasa global de reciclaje institucional desde el 10% registrado en 2025 al 20% en 2032 y al 40% en 2038. Además, propone disminuir en un 100% la generación de plásticos de un solo uso en los servicios de alimentación y eventos en los campus al 2032.

“Entre sus objetivos de valorización para 2038, el plan considera recuperar el 70% del papel y cartón, el 66% de los residuos orgánicos, el 65% del vidrio y el 60% de los plásticos y envases Tetra Pak”, detalla el director.

El desafío de la economía circular

La jornada también contó con la presentación de María José Ureta, jefa de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, quien destacó el trabajo de la UNAB y explicó los lineamientos que orientan la transición de Chile hacia una economía circular.

“Se busca promover la transición hacia una economía circular en Chile, a través del diseño e implementación de políticas, programas, planes y normas que impulsen la prevención de la generación de residuos y contaminación, la jerarquía en el manejo de residuos, la eficiencia en el uso de recursos físicos y la perspectiva de ciclo de vida, entre otras”, señaló Ureta.

Este enfoque pone énfasis en prevenir la generación de residuos antes que gestionarlos una vez producidos, prolongar la vida útil de los materiales y aprovechar los recursos disponibles. En esa línea, el plan de la UNAB incorpora acciones que van más allá del reciclaje, como la reutilización, la reparación de productos y equipos y el fortalecimiento de las compras sostenibles.

Campus y la comunidad

La elaboración del plan consideró, además, una encuesta que reunió 3.489 respuestas de estudiantes, académicos y colaboradores. El 70% de las personas consultadas considera adecuada la gestión de residuos de la universidad, mientras que el 60% conoce la ubicación de los puntos verdes. En tanto, el 55% evalúa favorablemente la señalética y la información sobre reciclaje, y el 47% valora positivamente la información institucional difundida por canales formales.

“Los resultados muestran la importancia de complementar la infraestructura con una comunicación clara y permanente, que ayude a la comunidad universitaria a identificar dónde depositar los residuos, cómo separarlos y qué resultados se logran a partir de estas acciones”, destaca el director.

Desafíos de la educación superior

La actividad finalizó con el conversatorio “Desafíos de la gestión integral de residuos en la educación superior”, que reunió distintas perspectivas sobre los retos y oportunidades para avanzar hacia una gestión más sostenible en las instituciones de educación superior.

En la conversación participaron Melissa Gómez, gerente de operaciones de ReSimple; Iván Franchi, académico e investigador de la Escuela de Ciencias Ambientales y Sustentabilidad y del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello; e Isabel Margarita Aguilera, jefa de Medio Ambiente de la Subdirección de Sustentabilidad de la Municipalidad de Santiago.

La actividad fue moderada por Waldo Lobos, Alumni de la UNAB, director y fundador de Codexverde, y permitió reunir experiencias del sector privado, la academia y la gestión municipal en torno a los desafíos de la gestión integral de residuos.