“Hasta puede dejar el fútbol”: el drama que vive Jesús Owono, el arquero involucrado en muerte de futbolista español

El fallecimiento de Jesús de Miguel tras un choque durante un partido de la Segunda División española generó conmoción en el fútbol. Mientras se conocen nuevos antecedentes del caso, el entorno del arquero involucrado asegura que el jugador está profundamente afectado.

La muerte de Jesús de Miguel Alameda conmocionó al fútbol español. El delantero del CD Tenerife falleció luego de sufrir un grave impacto en el pecho durante un encuentro frente al FC Andorra, por la Segunda División. El golpe se produjo en una disputa de balón con el arquero Jesús Owono.

La jugada ocurrió durante un contraataque. De Miguel intentó alcanzar un pase largo cuando Owono abandonó su área para interceptar el balón. El guardameta saltó a disputar la pelota y golpeó con su rodilla al atacante, quien cayó al césped y perdió el conocimiento.

El impacto le provocó un paro cardiorrespiratorio. Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación antes de trasladarlo a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos médicos, el futbolista no logró recuperarse.

El difícil momento que atraviesa Jesús Owono

Tras conocerse el fallecimiento, la atención también se centró en la situación del arquero del Andorra. Según publicó el diario ABC, personas de su entorno aseguran que está profundamente afectado por lo sucedido.

El periódico español indicó que el futbolista se encuentra “destrozado, muy afectado desde la acción del partido de ayer (lunes)”.

Además, quienes lo conocen sostienen que Owono reconoce su error al salir a disputar el balón, aunque descartan que haya actuado con intención de provocar daño. “Es consciente de que se equivoca en la salida, pero de ahí a tener intención de hacer daño hay un mundo”, consignó ABC.

Rubén Arce, preparador de arqueros que trabajó con él durante su etapa en el Alavés, también entregó su testimonio. El profesional destacó las características personales del guardameta.

“Es un bonachón, todo corazón. Siempre pendiente de los demás y dispuesto a todo lo que necesites”, afirmó.

Arce también analizó la acción que terminó con el impacto. Según explicó, Owono suele asumir riesgos fuera del área y tiene un estilo de juego bastante arriesgado.

“Lo conozco bien y sé cómo juega Jesús. Es un portero muy atrevido, juega fuera de la línea y pongo la mano en el fuego porque sé que iba al balón, pero no mide bien”, señaló.

El preparador incluso manifestó su preocupación por las consecuencias emocionales que podría enfrentar el futbolista de 25 años. “Era amable porque le salía, era así, buena persona. Estará destrozado y, sabiendo cómo es, que a nadie le extrañe que hasta pueda dejar el fútbol”, comentó.

Toni Seligrat, quien dirigió a Owono en el equipo filial del Alavés, también descartó que existiera una intención de lesionar al delantero. “Para mí está fuera de toda duda que la acción de Owono sea intencional. Va fuerte a la disputa, pero es un hecho fortuito”, sostuvo.

El entrenador explicó que los arqueros deben tomar decisiones en fracciones de segundo y bajo una presión importante. En ese escenario, considera que la mala fortuna terminó siendo determinante.

“En la portería hay que tomar decisiones en situaciones con mucha presión y no es fácil acertar, las pulsaciones están altas y a veces la mala suerte, por desgracia, hace el resto”, agregó.

Finalmente, Seligrat volvió a respaldar al guardameta y destacó sus cualidades humanas y profesionales. “No ha habido una mala intención, estoy seguro. Jesús es un chaval de diez, muy profesional, con buen fondo y, sobre todo, una buena persona”, concluyó.

Su trayectoria en el fútbol español

Jesús Owono llegó a España junto a su familia cuando todavía era un niño. Su formación futbolística comenzó en las divisiones inferiores de distintos clubes del País Vasco.

Durante esa etapa pasó por instituciones como la Real Sociedad, el Deportivo Alavés y el Club San Ignacio. Su progresión le permitió incorporarse al fútbol profesional con el conjunto de Vitoria.

El 2 de enero de 2022 debutó en Primera División con el Alavés, uno de los principales hitos de su carrera. En total, disputó 20 partidos con el primer equipo antes de buscar nuevos desafíos.

A mediados de 2025 comenzó una nueva etapa en el FC Andorra. El 13 de julio de ese año llegó al club en calidad de préstamo para competir en la categoría de ascenso del fútbol español.

Posteriormente, la institución adquirió sus derechos deportivos y aseguró su continuidad. Owono firmó un contrato por dos temporadas, con opción de extenderlo por otras dos.

Ahora, el arquero enfrenta uno de los episodios más difíciles de su carrera. La muerte de Jesús de Miguel, tras el accidente ocurrido en el campo de juego, marca un momento de profundo impacto personal y deportivo.