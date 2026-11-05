Entel premia el talento y la transformación tecnológica en la final de los Premios Avonni 2026

En la ceremonia de entrega, la compañía de tecnología y telecomunicaciones reconoció al ganador de la categoría “Soluciones y Servicios Digitales Entel”, consolidando más de una década de alianza estratégica con el principal galardón a la innovación en el país

Con una destacada participación en la ceremonia de premiación del Premio Nacional de Innovación Avonni 2026, Entel fue el encargado de galardonar al proyecto ganador de la categoría “Soluciones y Servicios Digitales Entel”. El reconocimiento más importante a la innovación en Chile, organizado por la Fundación ForoInnovación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, busca visibilizar los casos innovadores más destacados en distintos rubros a nivel nacional.

Este año, el premio se lo llevó “Clickie”, una plataforma de eficiencia energética que permite a las empresas monitorear en tiempo real cuánto y dónde consumen energía, detectar desperdicios y tomar medidas para reducir costos y emisiones.

“En Entel estamos convencidos de que la innovación digital, cuando está bien orientada, es una herramienta muy poderosa para fomentar el desarrollo sostenible, incrementar la productividad y acelerar la inclusión tecnológica de nuestra sociedad. Entregar hoy este reconocimiento nos llena de orgullo, porque nos permite ver de primera mano cómo el talento está creando respuestas, poniendo siempre la tecnología al servicio de las personas y del desarrollo del país”, señaló el gerente de Innovación Corporativa de Entel, Cristóbal Muñoz.

La participación activa de la empresa en la ceremonia de Avonni, luego de haber sido sede de su lanzamiento en abril y tras 14 años de esta alianza, refleja el compromiso de Entel frente al actual contexto de aceleración tecnológica.

Ejemplo de esta vocación innovadora dentro de la propia compañía es el servicio de cobertura satelital directa al celular (D2C) en alianza con Starlink, iniciativa que permite ampliar la conectividad en zonas extremas del país. A esto se suman proyectos enfocados en la educación y el desarrollo de habilidades digitales para personas mayores, como el Fondo 55+ y el Programa 70+, que en conjunto ofrecen 15.000 instancias de capacitación para este segmento.

Con este reconocimiento, Entel refuerza su compromiso histórico como articulador clave del ecosistema de innovación en Chile y Perú, donde el certamen cuenta igualmente con su respaldo. De esta manera, continúa fortaleciendo el vínculo con la comunidad y promoviendo una transformación digital con propósito.