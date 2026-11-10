Camioneros y movimientos sociales no llegan a acuerdo con La Moneda: “El paro sigue en todo el país”

Desde No+TAG dejaron en claro que “en ningún punto se logra avanzar y mientras no haya nada concreto, las movilizaciones no se acaban”.

Representantes de No+TAG y de los camioneros anunciaron que el paro de los transportistas se mantendrá a lo largo de Chile, luego que la reunión con el Gobierno finalizara sin lograr un acuerdo para enfrentar las continuas alzas de combustibles.

Andrés Alarcón, vocero de No + TAG, declaró que “decidimos con todas las agrupaciones que el paro sigue, va a seguir el paro en todo el país y en todos los puntos de paralización de Santiago. No hay un punto de acuerdo con respecto al Gobierno que pueda plantear una arista para poder buscar soluciones para todas las personas”.

“Quiero ser enfático, acá hay paralización por toda la ciudadanía, no por un gremio en específico, y estamos buscando la baja en los combustibles, el impuesto específico y los TAG y peajes”, puntualizó Alarcón.

En esta línea, detalló que “en ningún punto se logra avanzar y mientras no haya nada concreto, las movilizaciones no se acaban, el paro sigue a nivel nacional y nosotros vamos a estar en comunicación con los diferentes dirigentes de todas las regiones para poder ir coordinando lo que se viene”.

Consultado sobre el proyecto anunciado por José Antonio Kast para enfrentar las alzas de combustibles, el vocero de No+TAG lo calificó de “una burla”, ya que “prácticamente le están diciendo a la gente que siga pagando los precios altísimos que tienen con los combustibles y no les vamos a subir más de $20”.

“Eso es una burla para la gente, pero no hay ninguna lista con los tres puntos. Sí están llanos a conversar, nosotros también estamos llanos a dialogar y buscando solución para todas las personas”, agregó.

A la cita con las autoridades gubernamentales asistieron representantes de los camioneros, No+TAG y movimientos vinculados al transporte de carga como Grúas Unidas de Chile y Tolveros de la zona norte.

En representación el Gobierno estuvo el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, el delegado presidencial Germán Codina y los seremis de Obras Públicas, Transportes, Economía y Seguridad.