“El responsable de todo es Jorge Quiroz”: Raúl Soto respalda continuidad del paro de camioneros

El presidente del PPD cuestionó los cambios en la aplicación del Mepco y calificó de insuficientes las medidas impulsadas por el Ejecutivo para enfrentar el encarecimiento de los combustibles.

El diputado y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, responsabilizó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por el aumento en el precio de los combustibles y las movilizaciones de camioneros y transportistas que se mantienen en distintos puntos del país.

El parlamentario cuestionó los cambios en la aplicación del Mepco y sostuvo que el Gobierno traspasó directamente a los consumidores el impacto del encarecimiento internacional del petróleo.

Raúl Soto respalda continuidad del paro de camioneros y critica respuesta del Gobierno

En conversación con CNN Prime, Soto afirmó que “el responsable de todo lo que está ocurriendo es el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz”.

Según planteó, la decisión de modificar los parámetros con que operaba el mecanismo de estabilización provocó que “todos los costos del combustible, a propósito de la guerra en Medio Oriente, al consumidor final, a la clase media, a las familias y también a los pequeños transportistas de Chile”.

En ese contexto, el timonel del PPD respaldó que los gremios de camioneros mantengan el paro nacional por tercer día consecutivo, luego de no alcanzar un acuerdo con las autoridades. A su juicio, la propuesta inicial del Ejecutivo no respondía a las necesidades del sector y calificó las medidas ofrecidas como “migajas”.

Respecto de las alternativas para enfrentar el alza, Soto propuso que el precio de los combustibles vuelva a los niveles de marzo, antes de la decisión que calificó como el “Bencinazo”. También planteó evaluar una reducción excepcional y transitoria del impuesto específico a los combustibles o del IVA asociado, con el objetivo de aliviar el costo que enfrentan tanto los transportistas como las familias.

Junto a ello, el diputado cuestionó la gestión del Gobierno frente a la crisis y apuntó al retiro del proyecto que buscaba limitar el incremento de los combustibles a $20 durante tres meses. “El Gobierno lo ha manejado evidentemente mal; la verdad, esto se debió haber previsto, se debió haber evitado anteriormente”, señaló.

Asimismo, calificó como “vergonzoso” que el Ejecutivo presentara una iniciativa y la retirara horas después, tras advertir que no contaba con los respaldos necesarios.