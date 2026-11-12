Quince fotógrafos chilenos retratan el Edificio Consorcio y el público puede elegir su imagen favorita

Hasta el viernes 20 de noviembre está abierta la votación pública de Perspectivas de Consorcio, el concurso de fotografía con que la compañía celebra sus 110 años.

Uno de los edificios más reconocibles de Santiago se convirtió en protagonista de un concurso fotográfico. Organizado por Galería Artespacio con el auspicio de Consorcio, Perspectivas de Consorcio reúne a 15 destacados fotógrafos nacionales, invitados especialmente por la galería, para proponer su propia mirada sobre el Edificio ubicado en Las Condes.

Diseñado por los arquitectos Enrique Browne y Borja Huidobro e inaugurado en 1993, el edificio es conocido por su fachada vegetal, que cambia de color con las estaciones del año.

Las fotografías son de Bernardita Bennett, Jorge Brantmayer, Juan Pablo Calderón, José Cárdenas, Antonia Cruz, Carlos Eguiguren, Eduardo Filun, Mario Fonseca, Rodrigo Gutiérrez, Ana María López, Sebastián Mejía, Luis Poirot, Miguel Sayago, Alejandra Valdivia y Maite Zubizarreta.

Para votar hay que entrar a EN ESTE LINK, revisar las fotografías y presionar Votar por esta foto en la favorita. No hace falta inscribirse y lo puedes hacer una sola vez.

La imagen con más votos recibirá el Premio del Público. Además, un jurado formado por el fotógrafo Max Donoso, el académico, curador y coleccionista Hernán Garfias y el gerente de Clientes y Marketing de Consorcio, Nicolás Bunster, entregará sus propios reconocimientos.

Los ganadores se anunciarán el jueves 26 de noviembre, en la inauguración de la exposición. Las 15 fotografías estarán en el lobby del Edificio Consorcio (Avenida El Bosque 130, Las Condes) desde el 27 de noviembre hasta el 27 de diciembre.