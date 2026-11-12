Oposición recuerda críticas de “candidato Kast” por viajes de Boric y Piñera en la previa de su gira a Asia

El mandatario dejará el país este viernes para trasladarse a China, Japón y Vietnam, situación que hizo que se hiciera alusión a los tuiteos contra este tipo de actos cuando era candidato presidencial.

Los partidos políticos de oposición recordaron los cuestionamientos de José Antonio Kast contra los ex presidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric por sus viajes al exterior, en la antesala de su gira por Asia en medio del paro de los camioneros.

Esto, ya que el mandatario dejará el país este viernes para trasladarse a China, Japón y Vietnam, situación que hizo que se hiciera alusión a los tuiteos contra este tipo de actos cuando era candidato presidencial.

El diputado Raúl Leiva (PS) declaró que “no voy a recordar los tuits del candidato Kast criticando al presidente Piñera y Boric, (y tilda) de cobardes, que no sabían, de que no viajen. Bueno, hágase cargo de su historia y su responsabilidad, porque uno lo quiera o no, el presidente de Chile se llama José Antonio Kast y el llamado a solucionar los problemas es él mismo”.

Una mirada similar planteó el timonel del PPD, el diputado Raúl Soto, quien sostuvo que “si el presidente se quiere ir de gira internacional, que el ministro Quiroz a lo menos dé la cara, encabece las negociaciones y que ponga sobre la mesa propuestas contundentes, que sean aceptadas por los gremios paralizados para que esta situación se solucione”.

“No entiende que ya no es candidato y ahora tiene que actuar, (cuando dijo en el pasado) que un presidente, cuando tenía un paro o una movilización, no podía salir del territorio”, agregó el diputado Alvaro Ortiz, presidente DC, quien recalcó que “pareciera que a la ciudadanía le da lo mismo si está o no el presidente: total cuando él está acá, sigue mandando Quiroz”.