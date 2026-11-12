Entel recibe la máxima categoría del Sello de Excelencia Energética 2026

El reconocimiento, otorgado por el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética, destaca la gestión integral de la compañía, sumando además el premio a la “Medida Energética Destacada”.

Entel marcó un precedente en su industria al convertirse en la primera empresa de telecomunicaciones de Chile en adjudicarse la “Categoría Oro” del Sello de Excelencia Energética, el máximo galardón que entregan el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) y que este año reconoció a diversas empresas y organizaciones.

Este hito valida públicamente la gestión ambiental y energética de la compañía y consolida los estándares operacionales que alcanzó tras formalizar su Sistema de Gestión de la Energía (SGE) en 2023 y certificarse bajo la norma ISO 50001. Junto a este logro, la firma también obtuvo la categoría “Medida Energética Destacada”, reafirmando su liderazgo en eficiencia y sostenibilidad.

“Obtener el Sello de Excelencia Energética en Categoría Oro reconoce los resultados de nuestro modelo de sostenibilidad y eficiencia energética, así como también nuestra visión a futuro en esta materia. Reafirmamos nuestro compromiso de gestionar la energía que consumimos en nuestras operaciones de forma eficiente, con metas, planes de acción y avances medibles y comunicados de forma transparente. Esto nos ha llevado a ser referentes para todos nuestros grupos de interés en el impacto financiero, medioambiental y social que conlleva el desarrollo de un sistema de gestión energético de primer nivel”, destacó la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano.

La estrategia de gestión energética de la empresa comenzó de forma proactiva en 2017, cuatro años antes de la promulgación de la Ley de Eficiencia Energética, anticipándose a las exigencias regulatorias. Desde entonces, bajo el liderazgo de la Gerencia de Redes y Servicios (Subgerencia de O&M Infraestructura y Energía), la compañía ha implementado de 20 iniciativas enfocadas en la optimización de infraestructura crítica de red. Gracias a estas acciones, Entel logró reducir su consumo energético entre un 2% y un 3% durante el último año, consolidando así sus metas de descarbonización.

Este galardón se suma a la exitosa trayectoria de Entel en ediciones anteriores del certamen. En 2024, fue premiada en la categoría de Transporte Eficiente y Electromovilidad por el despliegue del camión 100% eléctrico de su programa Reutiliza por Chile; mientras que, en 2025, obtuvo el Sello Categoría Bronce, por la misma iniciativa, tras evaluarse el impacto de su modelo de economía circular, enfocado en la recolección y donación de tecnología.