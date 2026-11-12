Empresa del jefe del Segundo Piso de La Moneda enfrenta demanda de Tesorería por deuda de $149 millones

Desde Republicanos salieron en defensa de Alejandro Irarrázaval y aseveraron que los hechos cuestionados ocurrieron antes de su llegada a La Moneda.

Alejandro Irarrázaval, jefe del Segundo Piso de La Moneda, está en el centro de la polémica, luego que se conociera que una de sus empresas enfrenta una demanda de Tesorería General de la República (TGR) por una deuda de derechos de agua, que en 2025 llegaba a $149 millones.

Según consignó T13, Irarrázaval es fundador y dueño de Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., dedicada a la exportación de uvas desde 2006, y que un año después se ubicó en un terreno arrendado al Ejército en Peldehue hasta 2047.

En el contrato de arrendamiento además se consideró el traspaso de los derechos de agua sobre vertientes del Río Colina.

Tesorería detalló que la empresa del jefe de asesores de José Antonio Kast no pagó los derechos de agua entre 2015 y 2026, solo cumpliendo con su obligación en 2016 y 2018, sumando una deuda de $149 millones a 2025.

En vista de esta situación, desde la oposición cuestionaron estos antecedentes, donde el diputado Jaime Araya (IND-PPD) instó al presidente José Antonio Kast “que haga lo mismo que habría hecho el candidato Kast y le pida la renuncia inmediata a Irarrázaval. Esperemos que sea durante el día que él salga del puesto que tiene”.

Por su parte, desde el oficialismo salieron en defensa del jefe del Segundo Piso. Al respecto, el diputado Agustín Romero (REP) sostuvo “esto se produjo por hechos antes de que estuviera en el Segundo Piso. Entiendo también que el señor Irarrázaval no tiene ningún manejo dentro de la empresa, él se desligó totalmente de ello”.

“Y, por lo demás, muchas veces se producen reclamaciones con Tesorería, con impuestos internos, entre distintos contribuyentes y eso no significa que vaya a haber un conflicto de interés”, agregó.