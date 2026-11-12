La Moneda y vuelta de “el que baila pasa” en paro camionero: pide “no repetir prácticas del octubrismo”

El subsecretario del Interior dejó en claro que se valdrán de todas las herramientas legales para hacer frente a eventuales cortes de rutas.

Máximo Pavez, subsecretario del Interior, se refirió al paro de los camioneros, dejando en claro que usarán las herramientas que les faculta la ley para hacer frente a eventuales cortes de carreteras, junto con cuestionar que se replique “el que baila pasa”.

En entrevista con radio Infinita, Pavez sostuvo que, ante interrupciones de rutas, “nosotros vamos a aplicar la ley cuando sea necesario, cuando se configuren los supuestos de afectación y que se condigan con el tipo penal, por supuesto que lo vamos a aplicar”.

“Ahora, en prácticamente todos los puntos donde hay movilización, hay presencia de carabineros, están las delegaciones coordinando y por supuesto mantener el ambiente de diálogo, que es lo que quiere el Gobierno también”, agregó el subsecretario del Interior.

Máximo Pavez además aprovechó de condenar la vuelta de “el que baila pasa” en las protestas de los camioneros, asegurando que “es una vergüenza, y yo hago un llamado como gobierno a no repetir las prácticas del octubrismo, que generaron mucho daño a la sociedad chilena”.

“En todo el país hay vídeos tomados por los celulares de cada uno de los camioneros y que por supuesto se pueden ver distintas conductas que no corresponden. Sin embargo, en el global es una movilización que se ha llevado adelante de manera pacífica, que por supuesto ha generado alteraciones que duda cabe, pero que en el global del normal funcionamiento institucional del país no ha generado las condiciones para poder aplicar legislación más dura”, recalcó el funcionario de Gobierno.