“Ataque gratuito”: Cruz-Coke respondió a dichos de Vanessa Kaiser de que Evópoli “no representa a nadie”

La senadora del PNL también aseveró que el partido que preside Cruz-Coke “legalmente debiera estar disuelto”.

ARCHIVO.

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, lamentó el que calificó como “ataque gratuito” de la senadora del Partido Nacional Libertario (PNL), Vanessa Kaiser, quien aseguró que la colectividad de Chile Vamos “no representa a nadie”.

La legisladora libertaria cuestionó las solicitudes presentadas por la UDI, Renovación Nacional y Evópoli para que el Presidente José Antonio Kast remueva de su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, así como ajustar el diseño político de La Moneda.

Durante la más reciente emisión de su programa Descarados, la parlamentaria cuestionó lo que denominó como un “error” de parte del Gobierno al “reconocer que hubo un error” en la firma de los decretos que rebajaron las penas a los condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

“Esa actitud de genuflexión, las huestes deseosas de sangre la aprovechan para ir a clavar el cuchillo“, aseveró Vanessa Kaiser.

Luego apuntó sus dardos a Evópoli y sostuvo que dicha colectividad “no representa a nadie, debiera estar extinto. Cuando los medios citan a mi estimado colega Luciano Cruz-Coke, están citando a una persona que representa a un partido que no representa a nadie, que legalmente debiera estar disuelto“.

Luego amplió sus críticas a Chile Vamos y expresó que “la señora Matthei sale quinta (…). Tienes que estar realmente mal para salir detrás de alguien que lleva cuatro años en la arena política y que todo el mundo le pega. ¡Son unos fracasados! Y esta era la oportunidad que tenía Chile Vamos de apoyar a republicanos y mostrar un solo éxito en su vida“.

La respuesta de Cruz-Coke a los dichos de Vanessa Kaiser

Al abordar las palabras de la parlamentaria libertaria, el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke planteó que “la senadora Kaiser tiene apenas un tercio de los 150 mil votos que tengo yo, y los tiene con voto obligatorio, más encima“.

“Lamento su ataque gratuito, pero si quiere llevar la discusión a la representatividad, le faltan cerca de 100 mil votos para recién empezar a conversar“, añadió.

De acuerdo con los datos oficiales, en la elección del año pasado Vanessa Kaiser obtuvo 58 mil sufragios con voto obligatorio, mientras que en 2021 Cruz-Coke consiguió 150 mil con voto voluntario.