San Marcos de Arica se salva de la desafiliación y así se definirá la última fecha de Primera B

San Marcos de Arica celebró el nuevo fallo y podrá disputar la liguilla de Ascenso. Revisa cómo quedó la tabla de posiciones.

San Marcos de Arica recibió con tranquilidad y satisfacción la resolución de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. El organismo revocó la desafiliación que había dictado la Primera Sala y reemplazó el castigo por una multa económica de 2.000 UF.

El veredicto se conoció pasada la medianoche y puso fin a la incertidumbre que enfrentaba el club. Tras conocerse la decisión, la institución publicó un comunicado para expresar su postura y valorar el resultado del proceso.

“El Club Deportivo San Marcos de Arica informa a sus hinchas y a la comunidad deportiva que, tras la resolución de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, se ha revocado la sanción de desafiliación que había sido impuesta anteriormente a nuestra institución por el tribunal inferior”, señaló el club.

“En su resolución, la Segunda Sala determinó que no se pudo establecer que San Marcos entregó información falsa, dejando sin efecto la máxima sanción que pesaba sobre nuestro club”, sostuvo el comunicado.

Sin embargo, el tribunal sí determinó aplicar una sanción económica. En ese sentido, el club explicó que la multa corresponde a errores administrativos y no a la entrega de antecedentes falsos.

“Sin perjuicio de lo anterior, se resolvió imponer solo una multa económica de 2.000 UF como lo pidió nuestra defensa por los errores administrativos en la forma de entregar la información que es muy distinto a entregar información falsa”, detalló la institución.

“Como institución, recibimos esta resolución con la responsabilidad que corresponde, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de San Marcos de Arica, su historia y su gente”, agregó el escrito.

La institución agradeció “todo el apoyo recibido por nuestra hinchada, medios de prensa, a nuestro Alcalde, Diputados y Senadores que nos acompañaron en estos difíciles momentos”.

San Marcos mantiene su lugar en la liguilla: así queda la tabla a una fecha del cierre

Con la resolución, el cuadro ariqueño seguirá compitiendo en el fútbol profesional. Además, podrá disputar la liguilla por el ascenso, instancia que consiguió en la cancha durante la temporada.

La decisión también mantiene sin modificaciones la tabla de posiciones de Primera B. En este marco, la jornada 30 tendrá dos definiciones importantes. Por una parte, Cobreloa y San Luis competirán por el título de la categoría. El campeón conseguirá el ascenso directo a Primera División.

Por otro lado, también se resolverá el descenso a Segunda División. Rangers, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz llegan a la última fecha con la obligación de evitar el último lugar y mantener su categoría.