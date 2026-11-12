Después de los 30, Chile deja de moverse: lo que muestran las encuestas y cómo romper la tendencia

Un 51,2 % de las personas de 15 años y más no realiza ninguna actividad física de forma regular, mientras que el 63,9 % de esa población declara al menos una enfermedad crónica y que el 40,1 % vive con dos o más.

Chile tiene un problema con el movimiento, y las cifras oficiales lo repiten encuesta tras encuesta. Pero detrás del dato general hay un patrón menos comentado: la actividad física no cae de forma pareja a lo largo de la vida, sino que se desploma en una etapa concreta, cuando el trabajo, la familia y las responsabilidades se acumulan.

Lo que dicen los números

La Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte (ENAFID) 2024, elaborada por el Ministerio del Deporte y presentada junto a los ministerios de Salud y Educación, concluyó que el 60,5 % de la población de 5 años y más no cumple las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud. El estudio se basó en una muestra de 12.803 casos, representativa a nivel nacional y regional.

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI) 2023-2024, del Ministerio de Salud y la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica, apunta en la misma dirección. Según sus resultados, un 51,2 % de las personas de 15 años y más no realiza ninguna actividad física de forma regular, un retroceso respecto de la medición anterior. La misma encuesta reportó que el 63,9 % de esa población declara al menos una enfermedad crónica y que el 40,1 % vive con dos o más.

El contexto internacional no ayuda. Según el informe Health at a Glance de la OCDE, el 30,7 % de la población chilena vive con obesidad, muy por sobre el promedio del organismo (19 %). Chile es el cuarto país con más obesidad del grupo, por detrás de México, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

El quiebre de los 30

Los resultados de la ENAFID muestran que los niveles de actividad física descienden con la edad, y que la caída se vuelve especialmente marcada a partir de los 30 años. Desde ahí, el porcentaje de personas activas empieza a bajar de manera sostenida.

La explicación tiene menos que ver con la biología que con la vida cotidiana. “A los 30 se juntan el trabajo de jornada completa, los traslados largos, la crianza y, muchas veces, el abandono del deporte que se hacía en el colegio o la universidad. El ejercicio deja de estar organizado por otros y pasa a depender de la propia voluntad, justo cuando menos tiempo queda”, explica Aldo Martínez, doctor en Ciencias del Deporte y docente de Academia ENFAF, centro de formación en línea especializado en entrenamiento y nutrición.

El problema es que esa década es también la que define el resto. La masa muscular y la capacidad cardiovascular que se mantienen entre los 30 y los 50 son la reserva con la que se llega a la vejez. Recuperarlas después cuesta bastante más que conservarlas.

Por qué cuesta tanto retomar

Según Martínez, el error más habitual de quien intenta volver es plantearse objetivos que no caben en su semana. “La persona se propone ir cinco días al gimnasio, lo consigue dos semanas y lo deja. Es mucho más eficaz empezar con lo que de verdad se puede sostener, aunque parezca poco, e ir sumando”, señala.

La evidencia respalda ese enfoque gradual. La OMS recomienda a las personas adultas acumular entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, y trabajar la fuerza muscular al menos dos días por semana. Son mínimos orientativos para la población general. También subraya que cualquier cantidad de actividad es mejor que ninguna.