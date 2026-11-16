Bloomberg destaca “respiro” para afiliados en el Fondo E tras bajas en caída de valor por uso de derivados

Gracias a una mejora en las condiciones de los mercados internacionales, las perspectivas del año para 2026 del Fondo E implican un alivio directo para los afiliados, impulsando ganancias de hasta 3,2% en los fondos conservadores durante octubre.

De acuerdo con información publicada por EMOL, usando cifras de Bloomberg, el sistema de pensiones chileno demostró una relevante capacidad de recuperación financiera durante octubre. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) consiguieron reducir en más de un 60% el saldo negativo asociado a inversiones en el extranjero, y relacionado a las operaciones de derivados, lo que se tradujo en un respiro directo y cifras azules para los ahorros de los afiliados.

Para los trabajadores y pensionados, esta estabilización de los mercados internacionales se reflejó de manera inmediata y favorable en sus cuentas individuales. El reporte de Emol destaca que los fondos más conservadores, que habían estado bajo presión por el alza global de las tasas de interés, mostraron un sólido rebote durante octubre: el Fondo E rentó un positivo 3,2%, mientras que el Fondo D anotó un alza de 1,8%.

También se destacó que las administradoras cumplieron oportunamente con el plazo del 4 de noviembre fijado por la autoridad para ajustar sus posiciones a los nuevos límites regulatorios.

Recálculo extraordinario de pensiones

Estos buenos números se suman a la autorización excepcional que otorgó la Superintendencia de Pensiones (SP) de un recálculo que abre la puerta para mejorar las jubilaciones.

Según informó La Tercera, y citando la circular N°2428, el ente regulador permitió a las administradoras efectuar esta revisión para aquellas pensiones bajo las modalidades de renta temporal o retiro programado que fueron calculadas o recalculadas en los meses de julio, agosto y septiembre. El ajuste se concretaría única y exclusivamente si el nuevo cálculo arroja un monto mayor para el pensionado, expresado en Unidades de Fomento (UF). Si la revisión proyecta una pensión menor, el proceso simplemente no se realiza, garantizando que el afiliado no asuma un impacto negativo en su pago mensual.

Este ajuste podría beneficiar a muchos pensionados que se jubilaron en mitad de la situación crítica del Fondo E, y que ahora podrían aprovechar el respiro que se vio en octubre para mejorar su pensión.