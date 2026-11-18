Las disculpas del subsecretario Arenas no contentaron al PDG. Y el cruce de los ministros Quiroz y Campos le suma presión a La Moneda. En el oficialismo advierten que es necesario ordenar el relato para asegurar votaciones clave: la acusación contra Rabat y el Presupuesto.

Las disculpas del vocero Gonzalo Arenas no lograron apaciguar la molestia del PDG, que le exige retractarse de haber calificado al partido como “un cúmulo de deseos”.

La controversia comenzó el lunes, cuando el subsecretario de la Segegob fue entrevistado en Tolerancia Cero, de CNN Chile. Allí afirmó que la colectividad no es propiamente un partido, sino “un cúmulo de deseos”, y que convoca a un sector de la clase media emergente que, a su juicio, no tiene una visión de país, sino una visión de consumo.

La respuesta llegó el martes. El fundador y secretario general del PDG, Franco Parisi, replicó que, en efecto, son un conjunto de deseos, pero “deseos para la gente”, mientras que el jefe de la bancada de diputados, Juan Marcelo Valenzuela, fue más duro: “No se escupe el pozo donde usted posteriormente va a tomar agua”.

Esa misma tarde, desde La Moneda, Arenas intentó cerrar el episodio. Dijo tener buena opinión de los parlamentarios del partido y de Parisi, afirmó que el PDG cumple una función relevante en el sistema político y agradeció su colaboración en políticas públicas. Pidió disculpas: “Si mi comentario pudo haber ofendido a alguien, estaba lejos de mi intención”.

No fue suficiente. La bancada calificó las disculpas de “tibias e insuficientes” y pidió una retractación explícita. Valenzuela afirmó además que nadie del Gobierno lo había contactado para disculparse y emplazó al Presidente José Antonio Kast a aclarar cómo quiere relacionarse el Ejecutivo con la colectividad.

La molestia se mantiene también en la directiva. “Las palabras del vocero Arenas están completamente erradas”, afirmó la presidenta del PDG, Denisse Catalán, consultada por EL DÍNAMO. La dirigente recordó que el partido es la tercera fuerza política del país y sostuvo que “ningunear al Partido de la Gente es menospreciar a personas de esfuerzo, menospreciar a la clase media y media emergente”.

Y agregó: “Lo preocupante es que el subsecretario no sepa que un vocero de gobierno no está hablando solo por él, está hablando por todo el gobierno”.

Del lado oficialista tampoco hubo una defensa cerrada. El jefe del comité republicano, Benjamín Moreno, dijo que la frase del vocero “no nos representa”, mientras que el diputado Alejandro Riquelme (REP) —consultado por EL DÍNAMO— valoró las disculpas y pidió mantener “una relación de respeto y diálogo, reconociendo también su independencia”.

El comentario de Arenas no solo puso en riesgo el entendimiento con el PDG, sino que marcó un giro respecto al trato previo que estableció La Moneda con la colectividad, que se autodefine como “propositora” en lugar de opositora.

En los meses previos, los ministros Claudio Alvarado, José García y Jorge Quiroz estrecharon lazos con distintos dirigentes del partido, que cuenta con 15 diputados. Quiroz ha invitado en más de una ocasión a Parisi a su oficina ubicada en Teatinos 120, para debatir los proyectos de su cartera, como la megarreforma y la reforma al mercado de capitales. García, en tanto, ha priorizado a la bancada del PDG en las negociaciones, incluso por sobre el oficialismo y el PNL, bancada afín al Ejecutivo.

La del vocero no fue la única descoordinación de la semana. El pasado 11 de noviembre, en Radio Infinita, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, se refirió a la caída de las exportaciones de fruta provocada por los sistemas frontales y el paro de camioneros. Aseguró que “vamos a comer fruta como locos”, argumentando que parte de lo que no se exporte se venderá en el mercado interno. El lunes, en la Comisión de Hacienda Quiroz pidió disculpas “a nombre del gobierno” por las expresiones de Campos, aunque dijo que probablemente las usó sin intención.

Campos, sin embargo, no retrocedió. Este miércoles, con la delegación presidencial que acompaña a Kast en China, aseguró que no había faltado el respeto a nadie y defendió que la actividad agrícola funciona según la oferta y la demanda.

El desorden en el gabinete se repite

No son episodios aislados. En agosto, Kast tuvo que asumir como propia la descoordinación entre Alvarado y Quiroz por un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra una norma de la megarreforma, que el biministro desconocía. Y Arenas llegó a la vocería el 21 de octubre como la tercera fórmula comunicacional del Mandatario en siete meses, sin rango de ministro y bajo el alero de Alvarado.

Además, en el oficialismo apuntan a que el momento agrava el costo político. La Cámara despachó el Presupuesto 2027 el 13 de noviembre, tras una sesión de más de 21 horas, y el Ejecutivo busca reponer en el Senado las partidas rechazadas, con tres jornadas de votación programadas esta semana.

A eso se suma la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena a responsables de delitos sexuales contra menores, entre otros capítulos. La oposición cuenta con unos 65 de los 78 votos que necesita si asisten los 155 diputados, y los 15 legisladores del PDG son decisivos.

Oficialismo alerta por necesidad de votos para AC y Presupuesto

En los partidos de Gobierno recuerdan que así es el diseño que planteó el Presidente, que da libertad a los ministros para opinar más allá de sus carteras. Pero existe preocupación.

“Los ministros tienen libertad para expresar sus opiniones, pero también tienen la responsabilidad de actuar coordinadamente y cuidar sus declaraciones. Hemos visto episodios que pudieron haberse evitado y que hacen necesario fortalecer esa coordinación”, asegura Riquelme a este medio.

Paz Charpentier, en tanto, plantea a EL DÍNAMO que el gabinete de Kast “es muy heterogéneo” y lleva adelante una agenda exigente, por lo que “es natural que a veces existan diferencias de criterio, opiniones o descoordinaciones”. Sobre Arenas, considera “oportuno dar vuelta la página”.

El diputado Francisco Orrego plantea que “hay que separar las cosas: una es que existan diferencias de opinión entre ministros y otra muy distinta es pretender instalar que el Gobierno está desordenado”.

Eso sí, advierte que “evidentemente, hay declaraciones que se pueden manejar mejor, porque en política la forma también importa. Si estamos construyendo acuerdos con el PDG, tenemos que cuidar esos espacios de conversación”.

Y concluye: “Me extrañan ese tipo de declaraciones tan desafortunadas, más aún en tiempos donde estamos negociando la Ley de Presupuesto, y juntando los votos, uno a uno, para rechazar la AC contra el ministro de justicia en la Cámara de Diputados. Acá todos los que somos parte del oficialismo debemos ser responsables y mesurados en nuestras opiniones públicas”.