Mientras la mayoría de las empresas chilenas sigue en pilotos, el holding chileno de seguros puso un cargo hecho con inteligencia artificial a recibir sus siniestros de vehículos. A días del Día del Seguro, el expediente lo arma Alma y lo firma un ejecutivo.

En un par de días la industria aseguradora chilena celebra su día. Este año, en una corredora de Providencia, parte del trabajo que se celebra lo hace alguien que no está en la nómina, pero sí en el organigrama.

Es un Yunt, se llama Alma. Una colaboradora digital de IA que es la asistente ejecutiva de siniestros de FR Group. Desde octubre recibe los avisos de siniestro de vehículos que llegan a la casilla de la corredora, encuentra la póliza por la patente, pide y persigue los documentos que faltan y deja el expediente listo para que un ejecutivo humano lo revise y lo cargue en el sistema con una sola aprobación.

“Hay una diferencia entre usar inteligencia artificial y contratarla”, explica el director ejecutivo de FR Group, Francisco Rodríguez. “Usarla es que cada ejecutivo tenga un asistente abierto en una pestaña. Contratarla es que haya un cargo, con funciones, con un jefe que revisa y con un registro que yo puedo auditar. Nosotros la contratamos”.

FR Group es un holding de empresas con un área muy importante de seguros, 100 % de capitales nacionales, con 40 años de trayectoria, presencia con sucursales en cinco ciudades y más de US$ 105 millones en primas intermediadas al año. Hoy suma, además de la corredora de seguros, una boutique de finanzas corporativas, financiamiento para buses eléctricos y administración de activos inmobiliarios.

Lo que cambia para el asegurado

Para quien avisa un siniestro, el cambio se nota en el primer correo: recibe un acuse de recibo y la lista de lo que falta para armar su caso. Desde ahí le llegan los recordatorios y el estado de avance, sin depender de que un ejecutivo alcance a verlo ese día, y el plazo para presentar el denuncio se vigila desde el comienzo.

Lo que no cambia es quién decide. Nada de lo que Alma prepara avanza sin la revisión y la aprobación de un ejecutivo de FR Group. “Para nosotros el centro son nuestros clientes, y constantemente estamos buscando formas de innovar para brindarles el mejor servicio”, dice Rodríguez.

Escalar los pilotos

El problema que FR Group resolvió es el que más se repite en el mercado chileno: la inteligencia artificial que no sale de la etapa de prueba. El diagnóstico que repiten los proveedores es que el reto ya no es probar, sino llevar a producción algo que se pueda gobernar.

La corredora eligió no comprar una herramienta. “Lo que nos ofrecían era software: una plataforma más que el equipo tenía que aprender”, dice Rodríguez. “Lo que necesitábamos era que alguien hiciera el trabajo”.

Ese alguien es lo que Yunt, la marca de colaboradores digitales de MC Tech Studio, llama un cargo. “Un colaborador digital es un cargo, no un software”, explica Rodrigo Medina, fundador de Yunt & MC Tech Studio. “Tiene un manual escrito desde el proceso real de la empresa, trabaja en los sistemas que la empresa ya usa, tiene un jefe humano que firma lo que pesa y deja registro de todo lo que hace. La inteligencia artificial es el cerebro; el cargo es el cuerpo”.

Cómo se hacía

Antes de Alma, el equipo de siniestros de FR Group levantó su propio proceso. Un siniestro de vehículo empezaba con una llamada al asegurado para pedir patente, lugar, fecha, hora y terceros. Seguía con un formulario en Word enviado por correo, la espera de la licencia, el padrón y la declaración jurada, las validaciones correspondientes y, si faltaba algo, otro correo. Terminaba con dos registros a mano: en el sistema interno de la corredora y en la web de la compañía de seguros. Varias horas de cada ejecutivo por caso, y una regla que el equipo conocía de memoria: el doble de siniestros exigía el doble de trabajo.

Hoy Alma acusa recibo inmediatamente con el tono y la voz de la corredora. Lee cada adjunto por lo que muestra, sea una licencia, un padrón, un parte policial o una foto de daños, transcribe los formularios escritos a mano y persigue lo que falta con un máximo de dos recordatorios. Si el asegurado no responde, si la patente no está en la base de pólizas o si la póliza estaba vencida el día del accidente, el caso se escala: pasa a rojo en el tablero y una persona lo toma. La corredora se fija cinco días para presentar el denuncio; dos días antes, si el expediente sigue incompleto, el ejecutivo recibe una alerta.

Con el expediente completo, Alma lo contrasta con la póliza y con la ley, lista las anomalías y prellena la hoja de 82 campos que el sistema interno de la corredora necesita, con la fuente de cada dato. Lo que no pudo comprobar queda en blanco, a la vista.

Alma prepara, el ejecutivo decide

Lo que Alma no hace está tan definido como lo que hace. No opina sobre cobertura, no promete pago ni rechazo, no comparte sus hallazgos con el asegurado. Y nada de lo que prepara llega al sistema interno, a una aseguradora ni a un portal sin la aprobación de un ejecutivo de FR Group. “Digitalizamos el estándar de FR Group: el colaborador digital hace las cosas con las formas y la identidad de la corredora”, cuenta Medina. “Alma prepara. El ejecutivo decide”.

Cada acción queda en el Glassbox: la conversación completa con el asegurado, cada documento junto a su transcripción, cada plazo, cada escalamiento y cada consulta al modelo de inteligencia artificial, con su entrada y su salida. “Puedo abrir un caso y ver exactamente qué hizo y por qué”, dice Rodríguez. “A una persona nueva no le puedo pedir eso. A un asistente de los que están de moda, tampoco”.

El cargo se escribió en reuniones con el jefe de siniestros de FR Group y con la persona que opera el sistema interno, no con el área de tecnología. “Nos interesa implementar tecnología en las tareas que le dan valor a la empresa, no hacer otro chatbot de ventas ni un asistente genérico”, dice Medina.

Lo que sigue

FR Group ya construye un segundo colaborador digital, para los reembolsos de salud y dental de sus clientes empresa. MC Tech Studio, con ocho años y 16 personas de seis nacionalidades, opera cargos de colaboradores digitales en Chile y UK, especializados en empresas medianas que buscan implementar IA en procesos reales.

Para Rodríguez, la lección del año es menos tecnológica de lo que parece. “No trabajamos 40 años para construir esta empresa y pasársela a una inteligencia artificial genérica. Lo que hicimos fue al revés: le enseñamos a una cómo trabajamos nosotros, le pusimos un jefe y la pusimos a trabajar”.