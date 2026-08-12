Embajador de China rechaza aranceles contra Chile: “La prosperidad global depende del libre comercio”

El embajador de China aprovechó también de resaltar la relación entre Santiago y Beijing: “Debemos resistir con firmeza y protegernos contra cualquier injerencia externa”.

AGENCIA UNO

Niu Qingbao, embajador de China en Chile, dejó ver su rechazo a la instauración unilateral de aranceles, teniendo de fondo las tasas de 12,5% que Estados Unidos impuso a nuestro país, haciendo un llamado a “protegerse de la injerencia extranjera”.

El diplomático, que fue parte de un seminario de la Sofofa, dejó en claro que “soy crítico de los aranceles unilaterales y la diplomacia coercitiva, vengan de donde vengan. La prosperidad global depende del libre comercio. Debemos seguir las normas y reglas acordadas por la mayoría de los países. Si las políticas cambian de un día para otro, los negocios se vuelven muy difíciles”.

Si bien no quiso nombrar de manera explícita a Estados Unidos, el embajador chino puntualizó que “ciertos países, anteponiendo sus propios intereses a todo lo demás, e ignorando las normas internacionales, distorsionan el concepto de seguridad nacional con fines geopolíticos”.

En la oportunidad, el representante diplomático salió al paso de las acusaciones en contra de China en materia comercial, puntualizando que “acusan a China de sobrecapacidad y de imponer barreras comerciales porque sus propios productos ya no son lo suficientemente competitivos”.

“Acusar a China de exceso de capacidad y levantar barreras no resolverá su propio problema de incompetencia. Al contrario, tales prácticas solo perturbarán el orden económico y comercial mundial, socavarán la seguridad y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales, impedirán el desarrollo sano y ordenado de la cooperación industrial y, por lo tanto, plantearán riesgos a largo plazo para el crecimiento económico mundial”, cuestionó Niu Qingbao.

El embajador de China aprovechó también de resaltar la relación entre Santiago y Beijing: “Debemos resistir con firmeza y protegernos contra cualquier injerencia externa, manteniéndonos especialmente vigilantes ante cualquier intento de terceros de limitar o debilitar la cooperación entre China y Chile bajo cualquier pretexto”.

Qingbao dejó en claro que “creemos que el intercambio internacional siempre es beneficioso mutuamente. El intercambio libre sirve al interés de todos los países. Esa es la posición de China, y estamos contentos de ver que China y Chile son buenos modelos para promover el intercambio libre y también para hacer inversiones”.