El rechazo a la eliminación de este tipo de tratamientos en la discusión de la Ley de Presupuesto convirtió a la ministra de Salud en el blanco de críticas del oficialismo. La titular del Minsal se defiende y explica los alcances de lo sucedido en el Senado.

AGENCIA UNO

May Chomali, ministra de Salud, se convirtió en el blanco de las críticas de Republicanos y libertarios, luego que el Senado rechazara la indicación de La Moneda para eliminar el financiamiento público a terapias hormonales a jóvenes trans, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2027.

La molestia de los partidos oficialistas responde a que existía el compromiso de la titular del Minsal de sacar adelante la propuesta, pero esto no se concretó luego que el voto del senador Matías Walker no diera lugar a esta petición, que terminó siendo descartada.

Esta problemática es sensible para el PNL y en especial para el partido de José Antonio Kast, que la calificó como una de “sus líneas rojas” en su “batalla cultural”, como lo dejó ver el secretario general, Víctor Bruna.

“Chomali tiene el poder de terminar de raíz con esta mala política pública y de cumplir los compromisos que adoptó. Confiamos en que avanzará en esa dirección, y para ello contará con todo el apoyo del Partido Republicano. Pero quiero ser claro: este tema es una línea roja para nuestro partido”, sostuvo a La Tercera.

Esta situación hizo que diputados republicanos llegaran a La Moneda para reunirse con el vicepresidente Claudio Alvarado para pedir explicaciones por lo sucedido en la Cámara Alta, junto con dejar ver que esto podría hacer que no apoyarían la votación de otros aspectos del Presupuesto.

Así lo dejó ver Leandro Kunstmann en redes sociales: “El gobierno no contará con mi voto en las partidas de Salud que financien tratamientos de hormonización de menores de edad. Tampoco apoyaré los presupuestos del INDH ni de Monumentos Nacionales. Estas son mis líneas rojas en el Presupuesto 2027″.

La amenaza AC y la respuesta de Chomalí

Más directos fueron en el Partido Nacional Libertario (PNL), donde plantearon que esta situación puede desencadenar en una nueva acusación constitucional en contra de un ministro del Gobierno de José Antonio Kast.

El diputado Hans Marowski apuntó contra May Chomali, indicando que “prometió su palabra con nosotros, se comprometió con los diputados a terminar con el financiamiento público de tratamientos hormonales de transición en menores de edad y a modificar la normativa que lo permite”.

“El primer hormonizado que veamos nosotros la vamos a acusar constitucionalmente, no le quepa la menor duda. El que avisa no traiciona y nosotros en este minuto nos sentimos altamente traicionados por un senador de su gobierno (Walker)”, agregó Pier Karlezi.

Ante esta polémica, la ministra de Salud respondió a los cuestionamientos a su figura, en entrevista con radio Biobío, y apuntó a una “confusión” de los parlamentarios respecto a los alcances de la iniciativa rechazada en el Senado.

Esto , ya que Chomali marcó diferencias entre el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y las terapias hormonales. “Lo que me ha generado conflicto en esta discusión de estos días es que seguimos confundiendo las cosas. Las terapias hormonales es un término demasiado amplio, hay terapias hormonales diferentes y estamos metiendo todo en el mismo saco”, planteó.

La titular del Ministerio de Salud explicó que los legisladores “están confundiendo el programa de acompañamiento con la hormonización cruzada, y yo no sé de verdad si es culpa nuestra de no saber explicarlo, pero creo de verdad y honestamente que lo hemos explicado con peras y manzanas”.

“Yo espero que esto se aclare, ya lo hemos conversado en diferentes instancias, pero de verdad que a lo mejor, no sé, tendría que hacer un mea culpa, que no hemos sido claros, pero hemos tenido reuniones con todas las institucionalidades habidas y por haber”, puntualizó.

En esta línea, May Chomali aclaró que el rechazo a la indicación en el Senado no se traduce en que haya cambios al programa de acompañamiento psicosocial – que no considera intervención hormonal – ni las prestaciones sanitarias a personas trans.

“Lo único que estamos haciendo es decir, mira, en vez de los 16, a los 18 puede iniciar la hormonización cruzada. Punto. Esa es la diferencia. Son solo dos años. Nada más”, cerró.

Pero los reclamos de libertarios y republicanos surtieron efecto en La Moneda, ya que el ministro de la Segpres, José García, no descartó reponer la indicación para así calmar las aguas en el oficialismo.

“Estamos revisando la situación. Es una preocupación que, como Ejecutivo, también compartimos y espero durante las próximas horas que encontremos una solución que sea la más adecuada para un tema que es extraordinariamente sensible”, apuntó.