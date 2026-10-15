Sin la sombra del Tricel: la reactivación de Claudio Orrego en miras a su futuro después de la Gobernación

Tras dejar atrás los casos ProCultura y coaching, el gobernador ha optado por endurecer el tono con el Gobierno y la alcaldesa de Las Condes. Su entorno apunta a reposicionarlo en la centroizquierda y dirigentes DC miran el Senado en 2029.

“Pongamos la billetera donde ponemos la boca”. Con esa frase, el gobernador Claudio Orrego volvió a emprender una arremetida contra el Gobierno, esta vez por el recorte a Senapred en el Presupuesto 2027.

El cuestionamiento del gobernador por el presupuesto estimado a la institución preventiva de desastres naturales es el último de una serie de reclamos al Ejecutivo y que se han hecho constantes en un contexto de reactivación política tras el rechazo del Tricel a la solicitud de destitución en su contra.

En ese contexto, la emergencia climática que atravesó Santiago ha devuelto a Orrego a la primera línea, no sólo a través de la gestión del GORE, sino que también enfrentando a dirigentes del oficialismo y La Moneda como la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, o el delegado presidencial de la RM, Germán Codina.

Esa mayor actividad también se ha traducido en cuestionamientos al Gobierno en su nivel central, particularmente con el ministro Jorge Quiroz. De hecho, ha sido Orrego quien ha liderado el reclamo por los recortes a los gobiernos regionales en medio de la acusación del Ejecutivo de baja ejecución presupuestaria.

Desde el entorno de Orrego asegura que los esfuerzos están puestos en volver a posicionarlo entre los liderazgos relevantes de la centro izquierda tras lo que califican como “una campaña de desprestigio”

El gobernador llega a este momento tras un largo desgaste de su figura. El requerimiento ante el Tricel, presentado por consejeros regionales de oposición, reunía 27 cargos. Entre ellos estaban los traspasos de más de $1.600 millones a ProCultura, la fundación del psiquiatra Alberto Larraín, y cerca de $31 millones en sesiones de coaching. Según Contraloría, en 16 de las 28 sesiones con registro se aludía a su campaña de reelección.

El Tricel lo rechazó por tres votos contra dos y Orrego fue sobreseído en la causa penal por ProCultura.

Qué viene para Claudio Orrego

La proyección de Orrego es hoy por hoy la gran incógnita. Antes de ProCultura, su nombre sonaba como posible carta presidencial, idea que según dirigentes de centroizquierda le seducía. La persecución penal, sin embargo, frustró esa opción.

Hoy, dicen en la Gobernación, la vista está puesta en cerrar bien un mandato que termina en 2028 y no permite la reelección por haber llegado al límite de una reelección que permite el cargo de gobernador regional. Orrego, en todo caso, ha evitado dar señales sobre sus pasos posteriores a la gobernación.

Dirigentes de la DC que aún lo respaldan aseguran que podría hacerse fácilmente uno de los cinco escaños de la senatorial de la RM en 2029 al considerar que a su espalda tiene casi 2,5 millones de votos en la segunda vuelta de la última elección regional. Y según el clima político, agregan las mismas voces, podría sumarse a una eventual primaria progresista.