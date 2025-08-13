Daniel Reyes, alcalde de La Florida, explica su apoyo a Kast: “Su diagnóstico respecto a la seguridad es mucho más acertado que el de Matthei”

En entrevista con EL DÍNAMO, el alcalde independiente confirma su apoyo al candidato republicano para las elecciones presidenciales, marcando su alejamiento definitivo de Chile Vamos tras ser elegido en un cupo de Chile Vamos en la pasada elección municipal.

Elegido en octubre pasado como alcalde de La Florida con el 40,36% de los votos, Daniel Reyes se convirtió en el sucesor de Rodolfo Carter —de quien es cercano— y recibió la posta de 13 años de gestión del ahora candidato a senador por la Araucanía.

Reyes, tras imponerse en la primaria, compitió en un cupo de la UDI dentro del pacto Chile Vamos. Por lo mismo llamó la atención su presencia en un video junto a los hermanos Carter y José Antonio Kast en la sede del Partido Republicano.

En el registro, Reyes aparece con un distintivo del Partido Republicano y recitando la frase: “Todo va a estar bien”.

En entrevista con EL DÍNAMO, el alcalde más votado de la centroderecha confirma su apoyo a José Antonio Kast y explica las razones de su alejamiento del proyecto de Chile Vamos asegurando que un factor determinante fue la decisión de la coalición de no establecer las primarias presidenciales en las que aspiraba competir Carter.

Daniel Reyes sobre su apoyo a José Antonio Kast: “Está representando muy bien lo que la ciudadanía demanda”

—Confirmó que va a votar y hacer campaña por José Antonio Kast. ¿Por qué toma esa definición?

—Sí, efectivamente voy a apoyar y voy a votar por José Antonio Kast. Tomé una definición que comuniqué, porque básicamente él está representando los dos grandes valores que requiere la sociedad chilena y en particular la gente de la comuna, que es lo que más me requieren a mí en mi trabajo diario, que básicamente es retomar la senda de la seguridad pública y por supuesto también del crecimiento económico.

—¿Por qué para usted José Antonio Kast da más certeza en esos temas que Evelyn Matthei, que también los tiene como prioridades?

—Básicamente, porque creo que el diagnóstico de José Antonio es mucho más acertado respecto a la seguridad que el de Matthei. En términos de propuestas me parece que las de Kast son mucho más nítidas, más claras y responden de mejor manera a lo que se requiere en el ámbito de la seguridad pública, que es recuperar el Estado de Derecho y reivindicar el cumplimiento de la ley. Me parece que son dos grandes temas que los chilenos requieren con suma urgencia.

—Matthei también tiene propuestas en esa dirección y ha dicho que la seguridad es una prioridad. ¿Por qué finalmente se decanta por uno y no por otro?

—Es cierto, yo considero que la candidata Matthei tiene una experiencia que es absolutamente destacable y valorable en el ámbito público, como diputada, como senadora, como ministra y también como alcaldesa, donde hizo un buen trabajo en la Municipalidad de Providencia.

Ciertamente que hay iniciativas que ella propone que uno puede destacar, puede valorar, pero hoy día considero que, en primer lugar, el diagnóstico obviamente es mucho más acertado el que efectúa José Antonio Kast, y en términos de propuestas, yo he visto propuestas mucho más nítidas en el ámbito de la seguridad pública, y también en aquellas cuestiones que tienen relación directamente con la gestión local: comercio ambulante, por supuesto algunos planes que se han señalado en materia de natalidad, pero principalmente en seguridad pública.

—Kast también tiene posiciones más conservadoras en otros ámbitos. ¿Usted comulga con esas posturas?

—José Antonio Kast lo ha dicho con bastante claridad, a mi juicio: lo que se requiere en este minuto va a ser un gobierno de emergencia. Los dos grandes dolores que tiene la ciudadanía en este minuto, que son la seguridad y el crecimiento económico, van a estar enfocados al 100% del esfuerzo.

Me parece que no va a haber tiempo siquiera para una discusión adicional, a aquellos temas que, por lo demás, no existe la posibilidad de ejercer ningún otro tipo de derecho si es que no somos capaces de asegurar la seguridad pública precisamente.

—¿No le incomoda respaldar a un candidato que ha tenido posturas como eliminar el Ministerio de la Mujer o estar en contra del aborto en casos de violación?

—No, primero porque hoy día las dos grandes demandas de la sociedad chilena son, como le señalaba, precisamente el crecimiento económico y la seguridad pública, y porque él además lo ha manifestado con absoluta claridad: hay ciertas cuestiones que ya fueron resueltas por los chilenos en el pasado.

En el futuro, en el próximo gobierno, en este gobierno de emergencia, el esfuerzo de todos nosotros tiene que estar concentrado exclusivamente en esas dos áreas que le señalé.

—En su decisión, ¿pesó que Rodolfo Carter haya tomado el camino de apoyar al Partido Republicano?

—Ciertamente yo tengo un vínculo político y también un vínculo de amistad con el exalcalde Carter que no lo voy a desconocer, pero somos personas independientes, tenemos criterio propio también, por supuesto, y en ese sentido fue una decisión personal mía apoyar a José Antonio Kast en esta carrera presidencial.

—¿Va a seguir en su calidad de independiente o tiene pensado militar en el Partido Republicano?

—Independiente, apoyando por supuesto esta agenda y esta candidatura.

—¿Va a tener algún rol en la campaña más visible, o va a ser desde la propia comuna?

—Este apoyo que le ofrezco a José Antonio es básicamente poner a disposición lo que ellos pudieran requerir a partir de la experiencia que a título personal tengo, por lo menos en la gestión local, en el ámbito municipal. Más allá de un cargo formal, yo también ciertamente soy alcalde electo y tengo que dedicar tiempo a eso, pero naturalmente pongo a disposición cualquier aporte que uno pudiera efectuar en el ámbito de la gestión pública, en el ámbito de la gestión local, especialmente municipal.

Críticas a Chile Vamos: “Me parece que no ha sido una experiencia perfectamente replicable a nivel nacional”

—¿Qué lo alejó del proyecto de Chile Vamos definitivamente?

—Más allá de hablar de Chile Vamos en particular, naturalmente la experiencia que tuvimos acá en La Florida me parece que no ha sido una experiencia perfectamente replicable a nivel nacional. Promovimos la realización de primarias. Eso no ocurrió, fue una decisión que naturalmente tomaron quienes toman las decisiones en Chile Vamos, que yo lamenté bastante, consideré que fue un error, y a la luz de lo que uno ha visto en las últimas semanas, me parece que eso se ratifica.

Ciertamente hoy día comparto, como le señalaba en un comienzo, este diagnóstico que ofrece José Antonio Kast. Comparto además que él está conectando con las dos demandas principales que es lo que, por lo menos a mí, en mi calidad de alcalde me manifiestan los vecinos todos los días y permanentemente: la seguridad pública y el crecimiento económico.

—¿Cuál es su evaluación de la candidatura de Evelyn Matthei? ¿No ha conectado con el terreno, con los vecinos?

—Básicamente es lo que uno percibe. Yo estoy muy lejos de las personas que toman decisiones en torno al comando de la candidata Matthei. Ella es una persona que tiene muchísima experiencia en el ámbito político, pero pareciera ser que las propuestas de ella no están conectando directamente con la ciudadanía. Pero es una cuestión que ciertamente tienen que definir los equipos que manejan y lideran la campaña de Evelyn Matthei.

—¿Hay un problema de fondo en la forma en que Chile Vamos ha trabajado políticamente?

—A propósito de lo que comentaba sobre la experiencia local de La Florida, me parece que hubo lecciones que se podrían haber sacado de lo que se hizo acá, donde hubo primarias, donde se promovió la participación de una cantidad de muchos más candidatos de la centroderecha. Organizamos primarias y me convertí en alcalde con más votos de la derecha en Chile.

Por tanto, me parece que esas lecciones hubiese sido muy interesante tomarlas, replicarlas a nivel nacional y, por cierto, creo que ya no estaríamos en el escenario que está la candidata Matthei.