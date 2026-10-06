Rodolfo Carter acusa “rencor descontrolado” de Matthei: “Ojalá que cuando llegue yo a su edad no termine así”

El senador cuestionó las últimas intervenciones de la ex candidata presidencial sobre el actuar del Gobierno.

AGENCIA UNO

El senador Rodolfo Carter (IND-REP) reaccionó a las últimas críticas de Evelyn Matthei al Gobierno de José Antonio Kast, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2027, ante el recorte de una serie de programas.

En sus últimas intervenciones, Matthei dejó ver “un exceso de soberbia” y una “doble estructura de poder” en La Moneda, junto con cuestionar el fin de Yo Elijo de mi PC.

“Dejar a miles de niños sin sus computadores es una decisión que simplemente no se entiende. Y son ellos quienes terminan pagando las malas decisiones del Gobierno”, aseveró la ex alcaldesa de Providencia.

Ante esto, el senador Rodolfo Carter expresó a The Clinic que, respecto a Matthei, “algunas de las críticas son razonables, pero el nivel de rencor que ella maneja ya, yo ya ni siquiera lo leo. Siendo, y lo vuelvo a reiterar, tú me has escuchado decirlo, siendo la política más talentosa, más trabajadora, más inteligente, pero que está descontroladamente llena de rencor”.

“Me tocó leer el extracto de la entrevista, cada cierto rato decía: Ay, que no tengo que decir esto, lo voy a decir igual. Ojalá que cuando llegue yo a esa edad, no termine así“, agregó Carter.

La postura de Carter es respaldada al interior de la propia UDI, como el senador Sergio Bobadilla, quien sostuvo que “sin duda existe ruido innecesario con este tipo de declaraciones”, instando “a todos quienes formamos parte del Gobierno a que hagamos la crítica donde corresponde y a quién corresponde”.