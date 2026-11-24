La respuesta no es solo comprar más protección, sino diseñarla como una capacidad. Eso implica saber de qué proveedores depende cada proceso crítico, exigirles estándares y transparencia ante incidentes, y ensayar qué hace la empresa el día en que uno de ellos caiga, porque ese día llegará.

El 16 de noviembre, un atacante aprovechó una falla en Optimizely, una plataforma que las empresas usan para probar y personalizar sus sitios web, e insertó código malicioso que llegó a los visitantes de 178 organizaciones, entre ellas Zoom, IKEA y CNN. Ese mismo día, JPMorgan Chase sufrió problemas que retrasaron pagos y transferencias, incluso entre clientes de otros bancos, y que el propio banco atribuyó a un error de software. Esa semana, Apple también reportó fallas en iCloud y App Store. En Chile, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile informó un ciberataque a sus sistemas, y se pidió aclarar si hubo fichas de pacientes comprometidas.

El 18 de noviembre, el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos dijo ante el Congreso que las caídas de bancos, aerolíneas y servicios tecnológicos fueron interrupciones separadas, asociadas a mantenimiento y cambios técnicos, y que no hay indicios de un ataque coordinado ni patrocinado por un Estado. Optimizely, en cambio, fue un ataque confirmado.

Para quien estaba al otro lado de la pantalla, la diferencia importó poco. Ataque o falla, el efecto fue el mismo. Empresas que no fueron atacadas ni fallaron por sí mismas quedaron afectadas por un tercero. El riesgo ya está en el último proveedor de la cadena digital.

Y la presión sigue creciendo. Una organización promedio enfrentó 2.251 intentos de ciberataque por semana entre enero y septiembre de 2026, 94% más que en 2023, según Check Point Research. En América Latina, la región más atacada, son 3.361 por semana, 49% sobre el promedio global. Son intentos detectados, no ataques exitosos, pero muestran hacia dónde va la curva.

La respuesta no es solo comprar más protección, sino diseñarla como una capacidad. Eso implica saber de qué proveedores depende cada proceso crítico, exigirles estándares y transparencia ante incidentes, y ensayar qué hace la empresa el día en que uno de ellos caiga, porque ese día llegará.

¿Sabe su empresa de quién depende realmente? Quien responda esta pregunta a tiempo reducirá su riesgo y descubrirá dónde faltan soluciones, a quién sumar para construirlas y qué nuevos negocios pueden nacer de ahí. Innovar en seguridad empieza por mirar más allá de la propia casa.