Por qué cada vez más familias optan por cuidarse sin salir del hogar

Según el Boletín N°4-2024 de la Superintendencia de Salud, entre 2012 y 2024 se han registrado se registraron 68.917 reclamos contra prestadores institucionales, y la oportunidad de la atención figura entre las principales materias reportadas. Frente a este escenario, muchas personas buscan opciones que eviten traslados innecesarios y permitan una atención más oportuna.
La forma de acceder a la salud ha cambiado. Hoy, la rapidez y la comodidad influyen cada vez más en la decisión de cómo recibir atención, impulsando alternativas como el médico a domicilio, que permite resolver consultas y urgencias sin salir de casa.
Lo que antes era una excepción, hoy se ha convertido en una alternativa habitual para familias, adultos mayores y niños.
El hogar como aliado en el cuidado de la salud
Recibir atención en casa aporta beneficios concretos. Disminuye el estrés del paciente y reduce la exposición a virus y bacterias presentes en salas de espera.
Además, permite evaluar al paciente en su entorno real, considerando hábitos, rutinas y apoyo familiar, lo que facilita decisiones más ajustadas a cada situación.
Este enfoque resulta especialmente útil en niños y adultos mayores, quienes suelen responder mejor en un ambiente familiar y tranquilo.
Niños y adultos mayores: quienes más se benefician
En el caso de los niños, la Atención Pediátrica a Domicilio se ha consolidado como una alternativa práctica para manejar cuadros frecuentes como fiebre o infecciones respiratorias, evitando traslados innecesarios.
Para los adultos mayores, la Atención Geriátrica a Domicilio permite reducir riesgos asociados a la movilidad, como caídas o descompensaciones, entregando mayor seguridad y tranquilidad a las familias.
En ambos casos, la atención en casa mejora la experiencia del paciente y su entorno cercano.
Consultas frecuentes que pueden resolverse en casa
Muchas situaciones comunes pueden evaluarse y tratarse directamente en el domicilio, con una atención clínica adecuada.
Entre las más habituales se encuentran:
- Cuadros respiratorios agudos
- Fiebre persistente en adultos o niños
- Dolor abdominal o muscular
- Infecciones urinarias
- Deshidratación leve a moderada
- Heridas que requieren sutura
- Necesidad de nebulizaciones
La atención en casa permite actuar con rapidez y definir conductas oportunas.
Procedimientos y evaluaciones sin desplazamientos
Hoy es posible realizar en el hogar distintos procedimientos que antes requerían acudir a un centro asistencial:
- Test rápidos diagnósticos
- Suturas simples
- Nebulizaciones
- Administración de tratamientos
- Exámenes de laboratorio
- Radiografías
- Ultrasonidos
- Emisión de certificados médicos y de defunción
Todo se realiza bajo protocolos definidos y con personal capacitado.
Un beneficio adicional para quienes deciden cuidarse hoy
Una oportunidad concreta para priorizar la salud no solo cuando hay malestar o síntomas, sino también con un chequeo anual completo en casa, ideal para prevenir y detectar a tiempo enfermedades o problemas latentes.
Fuente: Superintendencia de Salud (Chile), Boletín N°4-2024: Reclamos en contra de prestadores institucionales (enero–diciembre 2024).