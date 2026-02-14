Por qué cada vez más familias optan por cuidarse sin salir del hogar

La atención domiciliaria no solo resuelve urgencias, sino que ofrece una alternativa más oportuna, segura y centrada en el paciente.

Según el Boletín N°4-2024 de la Superintendencia de Salud, entre 2012 y 2024 se han registrado se registraron 68.917 reclamos contra prestadores institucionales, y la oportunidad de la atención figura entre las principales materias reportadas. Frente a este escenario, muchas personas buscan opciones que eviten traslados innecesarios y permitan una atención más oportuna.

La forma de acceder a la salud ha cambiado. Hoy, la rapidez y la comodidad influyen cada vez más en la decisión de cómo recibir atención, impulsando alternativas como el médico a domicilio, que permite resolver consultas y urgencias sin salir de casa.

Lo que antes era una excepción, hoy se ha convertido en una alternativa habitual para familias, adultos mayores y niños.

El hogar como aliado en el cuidado de la salud

Recibir atención en casa aporta beneficios concretos. Disminuye el estrés del paciente y reduce la exposición a virus y bacterias presentes en salas de espera.

Además, permite evaluar al paciente en su entorno real, considerando hábitos, rutinas y apoyo familiar, lo que facilita decisiones más ajustadas a cada situación.

Este enfoque resulta especialmente útil en niños y adultos mayores, quienes suelen responder mejor en un ambiente familiar y tranquilo.

Niños y adultos mayores: quienes más se benefician

En el caso de los niños, la Atención Pediátrica a Domicilio se ha consolidado como una alternativa práctica para manejar cuadros frecuentes como fiebre o infecciones respiratorias, evitando traslados innecesarios.

Para los adultos mayores, la Atención Geriátrica a Domicilio permite reducir riesgos asociados a la movilidad, como caídas o descompensaciones, entregando mayor seguridad y tranquilidad a las familias.

En ambos casos, la atención en casa mejora la experiencia del paciente y su entorno cercano.

Consultas frecuentes que pueden resolverse en casa

Muchas situaciones comunes pueden evaluarse y tratarse directamente en el domicilio, con una atención clínica adecuada.

Entre las más habituales se encuentran:

Cuadros respiratorios agudos

Fiebre persistente en adultos o niños

Dolor abdominal o muscular

Infecciones urinarias

Deshidratación leve a moderada

Heridas que requieren sutura

Necesidad de nebulizaciones

La atención en casa permite actuar con rapidez y definir conductas oportunas.

Procedimientos y evaluaciones sin desplazamientos

Hoy es posible realizar en el hogar distintos procedimientos que antes requerían acudir a un centro asistencial:

Test rápidos diagnósticos

Suturas simples

Nebulizaciones

Administración de tratamientos

Exámenes de laboratorio

Radiografías

Ultrasonidos

Emisión de certificados médicos y de defunción

Todo se realiza bajo protocolos definidos y con personal capacitado.

Un beneficio adicional para quienes deciden cuidarse hoy

Una oportunidad concreta para priorizar la salud no solo cuando hay malestar o síntomas, sino también con un chequeo anual completo en casa, ideal para prevenir y detectar a tiempo enfermedades o problemas latentes.

Una oportunidad concreta para priorizar la salud no solo cuando hay malestar o síntomas, sino también con un chequeo anual completo en casa, ideal para prevenir y detectar a tiempo enfermedades o problemas latentes.

Fuente: Superintendencia de Salud (Chile), Boletín N°4-2024: Reclamos en contra de prestadores institucionales (enero–diciembre 2024).