Chile avanza hacia la regulación del iGaming y los operadores están preparándose

En la actualidad, la normativa sobre juegos de azar en Chile se aplica únicamente a las actividades presenciales.

La demanda de iGaming en Chile ha ido aumentando de forma constante en los últimos años. A pesar de la falta de una regulación clara, los jugadores utilizan activamente plataformas fuera del país, y los analistas prevén que las autoridades chilenas podrían estar a punto de dar un paso adelante hacia la introducción de un marco legal para el juego online.

Una vez que se apruebe la regulación, se espera que el mercado crezca rápidamente. Por este motivo, muchas empresas se están preparando con antelación, con el objetivo de entrar en el mercado tan pronto como esté oficialmente operativo.

Panorama Normativo Actual

En la actualidad, la normativa sobre juegos de azar en Chile se aplica únicamente a las actividades presenciales. La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) supervisa los casinos físicos, así como las loterías estatales y las carreras de caballos

Las apuestas en línea siguen sin estar reguladas y, según sentencias del Tribunal Supremo de 2023 y 2025, se consideran ilegales. Solo un número limitado de entidades estatales, como la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción, están autorizadas a ofrecer determinados juegos en línea.

La regulación podría entrar en vigor próximamente

Se prevé que esta situación cambie a corto plazo. Desde 2022, Chile ha estado trabajando en una legislación para regular el juego online, y el proceso ya ha llegado al Senado.

El proyecto de ley 14838-0 propone un marco regulatorio completo para las apuestas online. Ampliaría las competencias de la SCJ para incluir a los operadores online e introduciría un sistema formal de concesión de licencias.

Según la propuesta, los operadores estarían obligados a obtener una licencia local, implementar procesos de KYC para la verificación de la edad y cumplir con las normas relacionadas con la prevención del fraude y el juego responsable. Desde el punto de vista fiscal, el marco introduce un impuesto del 20 % sobre los ingresos brutos del juego, un IVA del 19 % y contribuciones adicionales del 1 % para el juego responsable y del 2 % para el desarrollo del deporte.

Presentado originalmente en 2022, el proyecto de ley ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados en 2023, ha recibido la aprobación por votación general del Senado (27-3) y ha pasado a las comisiones conjuntas de Economía y Finanzas del Senado para su enmienda. Actualmente se encuentra en fase de revisión detallada, y se espera que las discusiones finales tengan lugar a corto plazo. Dependiendo del ritmo del debate legislativo, el marco de concesión de licencias podría estar en vigor en 2027.

Los operadores se están preparando

Chile avanza claramente hacia la regulación y, dado el crecimiento constante del mercado del juego, este cambio parece inevitable. Una vez que se apruebe la legalización, se espera que Chile se convierta en uno de los principales mercados de iGaming de Sudamérica. Se estima que el mercado total del iGaming superará los 2.490 millones de dólares en 2025, aunque resulta difícil cuantificar el tamaño exacto del segmento online debido a su actual situación de falta de regulación.

Es probable que la aprobación del proyecto de ley 14838-0 vaya seguida de una oleada de plataformas con licencia, ya que las empresas se apresurarán a hacerse con cuota de mercado.

Los operadores que se preparan para entrar en Chile una vez que la regulación esté en vigor se enfrentan a un dilema práctico: invertir ahora en el desarrollo de la plataforma o esperar a que se ultime el marco legal.

Desarrollar una plataforma completa de iGaming requiere mucho tiempo y es costoso. La plataforma exige que todos los componentes básicos estén en su sitio, incluyendo la lógica de las apuestas deportivas, el contenido del casino, los flujos de pago y los sistemas de cumplimiento normativo, todo ello integrado en una infraestructura estable. En este contexto, las soluciones listas para usar de proveedores externos, como Gamingtec Turnkey Platform, se convierten en una opción práctica para los operadores que miran hacia el futuro mercado chileno.

Gamingtec es un proveedor internacional de software de iGaming B2B. Su plataforma lista para usar combina tanto el casino como las apuestas deportivas en una sola infraestructura, lo que elimina la necesidad de crear componentes por separado.

La sección de casino incluye:

· Más de 10 000 juegos

· Máquinas tragamonedas, juegos de mesa y contenido con crupier en vivo

· Formatos de ritmo rápido, como los juegos «crash»

La sección de apuestas deportivas incluye:

· Más de 125 deportes (incluidos fútbol, rugby y tenis)

· Alrededor de 210 000 eventos mensuales (previa al partido y en directo)

· Esports: más de 3000 eventos mensuales en 34 disciplinas (FIFA, LoL, CS)

· Deportes virtuales: más de 5000 eventos diarios para una actividad continua

La plataforma incluye una función de pago integrada, lo que permite a los operadores conectar con proveedores locales y gestionar las transacciones dentro del mismo sistema. Esto simplifica las operaciones y reduce la dependencia de integraciones externas.

Todas las operaciones se gestionan a través de una única interfaz, que reúne en un solo lugar el contenido, los mercados de apuestas y las herramientas promocionales. Los operadores pueden realizar un seguimiento de métricas clave como la actividad de los jugadores, los volúmenes de depósitos y retiros, el uso de bonos, las tasas de retención, el comportamiento de las apuestas y el rendimiento general de la plataforma. Esto proporciona una visión clara y en tiempo real de cómo funciona el negocio y permite una toma de decisiones más rápida y basada en datos.

Además, la plataforma incluye herramientas de fidelización como bonos, ofertas de reembolso y apuestas gratuitas. Gracias a los datos de los jugadores en tiempo real, estas funciones ayudan a los operadores a atraer y retener a los jugadores de forma más eficaz.

Aunque la próxima normativa chilena aún se está ultimando, los operadores disponen de un margen de tiempo limitado para prepararse para el lanzamiento. Aquellos que construyan su infraestructura ahora estarán listos para solicitar una licencia desde el primer día. Las soluciones llave en mano pueden ofrecer una vía más práctica, permitiendo a los operadores reducir el tiempo de comercialización y mantener la flexibilidad mientras los detalles normativos siguen evolucionando.