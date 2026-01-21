Estas cifras confirman que las carreras técnicas y profesionales son una opción atractiva por su alta empleabilidad y buenos ingresos, incluso sin cursar una carrera universitaria tradicional.

Elegir una carrera en la educación superior suele ser una decisión compleja para quienes recién egresan de la enseñanza media. Entre los principales factores que influyen en esta elección están la empleabilidad de las distintas profesiones y los ingresos promedio que pueden alcanzar los titulados una vez insertos en el mercado laboral.

En ese contexto, datos del sitio oficial Mi Futuro muestran que los sueldos de quienes egresan de institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) pueden ser tan competitivos como los de los titulados universitarios, e incluso superarlos en algunos casos.

Este tipo de instituciones se caracteriza por una formación más práctica y especializada, enfocada en responder directamente a las necesidades del mercado laboral. Además, varias de estas carreras tienen una duración menor en semestres en comparación con los programas universitarios tradicionales, lo que permite una inserción laboral más rápida.

De acuerdo con un ranking publicado por Las Últimas Noticias (LUN), con cifras de Mi Futuro, existen diversas carreras impartidas en IP y CFT que registran ingresos promedio mensuales superiores a los $2.000.000.

Para la elaboración del ranking se cruzó la lista de titulados con la información financiera que cada profesional declara ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Según estos datos, la carrera mejor pagada es Ingeniería Industrial, con un sueldo promedio de $2.666.973 mensuales.

Admisión 2026: estas son las carreras técnicas con mejores sueldos

Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial con un sueldo de $2.172.233

Administración Pública con un sueldo de $1.860.881.

Ingeniería en Seguridad Privada con un sueldo de $1.814.838

Técnico en Metalurgia con un sueldo de $1.783.900

Ingeniería en Computación e Informática con un sueldo de $1.493.058

Ingeniería en Metalurgia con un sueldo de $1.487.923

Técnico en Minería con un sueldo de $1.477.491

Técnico en Minería (CFT) con un sueldo de $1.432.112

Ingeniería en Gestión Pública con un sueldo de $1.410.235

Ingeniería Mecánica con un sueldo de $1.382.095

Ingeniería en Electricidad con un sueldo de $1.319.014

Estas cifras refuerzan la idea de que las carreras técnicas y profesionales representan una alternativa atractiva para quienes buscan una rápida empleabilidad y altos ingresos, sin necesariamente optar por una formación universitaria tradicional.