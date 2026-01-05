Resultados PAES: fechas clave y lo que debes saber del proceso de Admisión 2026

Revisa el calendario del Demre y las fechas importantes del proceso de postulación y selección en las instituciones de educación superior.

Este lunes 5 de enero a las 08:00 horas se publicaron los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), los cuales se pueden revisar a través de las páginas oficiales acceso.mineduc.cl y demre.cl, para dar comienzo a una nueva fase del proceso de Admisión 2026.

A partir de las 09:00 horas de esta jornada, inició el periodo formal de las postulaciones a las universidades adscritas al Sistema de Acceso, cuyo proceso se extenderá hasta las 13:00 horas del jueves 8 de enero.

Teniendo en cuenta esto, es importante repasar las fechas clave del proceso de Admisión 2026, donde miles de estudiantes buscarán acceder a los establecimientos de educación superior.

Las fechas clave sobre la Admisión 2026 y todo lo que debes saber del proceso

De acuerdo al calendario oficial del Demre, estas son las próximas etapas del proceso de selección:

5 de enero (08:00 horas): Publicación de resultados PAES.

Publicación de resultados PAES. 5 de enero (09:00 horas) al 8 de enero (13:00 horas): Periodo de postulaciones.

Periodo de postulaciones. 19 de enero (12:00 horas): Resultados del proceso de selección.

Resultados del proceso de selección. 20 al 22 de enero: Primera etapa de matrículas.

Primera etapa de matrículas. 23 al 29 de enero: Segunda etapa de matrículas.

Al mismo tiempo, el 15 de enero se publicarán los resultados de preselección de gratuidad y becas, a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

Tras ello, el 10 de marzo se dará a conocer la asignación de beneficios, los que se podrán usar en el establecimiento donde el estudiante se haya matriculado. También habrá un periodo de apelación, el cual se extenderá desde el 10 al 25 de marzo.

Para quienes no postularon al FUAS en primera instancia, la Subsecretaría de Educación Superior informó que se abrirá una nueva etapa de postulación, que iniciará el 12 de febrero y culminará el 12 de marzo de 2026.