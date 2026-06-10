Congreso Internacional reunió a destacados expertos para debatir sobre el deporte como motor de bienestar e inclusión

En la previa del Mundial de Fútbol, la Universidad Andrés Bello convocó a referentes internacionales, autoridades y organizaciones deportivas para reflexionar sobre el rol del deporte en el desarrollo humano, la transformación social y la salud mental.

Con una destacada participación de expertos nacionales e internacionales, la Universidad Andrés Bello realizó – en la previa del Mundial de Fútbol – el III Congreso Internacional Regional del Deporte y Psicología del Deporte UNAB-AASP 2026, bajo el lema “Deporte para el desarrollo: Bienestar, transformación social e inclusión”, en el Campus Casona de Las Condes.

El encuentro, organizado por el Instituto del Deporte y Bienestar de la UNAB junto a Fundación Fútbol Más, y patrocinado por la Asociación para la Psicología Aplicada al Deporte (AASP), la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte (ISSP) y FETECH, reunió a investigadores, académicos, profesionales, dirigentes y estudiantes para analizar los desafíos actuales del deporte desde una mirada interdisciplinaria.

La ceremonia inaugural contó con la participación de la ministra del Deporte, Natalia Ducó, quien destacó la relevancia de abordar el bienestar psicológico de los deportistas. “Participar de este congreso de la UNAB es muy relevante porque pone de manifiesto la importancia de la salud mental y de todo el aspecto psicológico que interviene en el deporte. La presencia del Ministerio del Deporte cobra tanta relevancia porque le da la importancia que merece mirar al deportista como un ser humano integral, donde tenemos que considerar su estado psicológico, su compromiso, sus necesidades y todo lo relacionado con ello. De repente, los partidos y los juegos se ganan más por cabeza que por garra o técnica”, señaló.

Por su parte la decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, Erica Castillo, confirmó el compromiso institucional con la inclusión y el desarrollo de las personas a través del deporte. “Este tipo de encuentros fortalecen la formación académica, promueven espacios de reflexión interdisciplinaria y consolidan el aporte de la universidad a una sociedad más inclusiva y equitativa”, expresó.

Durante la inauguración, el director del Instituto del Deporte y Bienestar de la UNAB, Jaime Fillol, valoró el trabajo que desarrollan organizaciones que utilizan el deporte como herramienta de integración social. “Esto también nos motiva a nosotros porque vamos aprendiendo. Agradecer a Fútbol Más por el ejemplo que están dando de esa mirada de inclusión que no debemos dejar de lado. No está pensado desde la beneficencia o la responsabilidad social, sino porque eso es el deporte. Lo que ustedes están haciendo en Fútbol Más y en Olimpiadas Especiales representa precisamente lo que debe ser el deporte”, afirmó.

También, el director ejecutivo de Fundación Fútbol Más, Guillermo Rolando, destacó el potencial transformador de la actividad física en las comunidades. “El deporte puede trabajar salud mental, recuperar espacios, integrar comunidades y mucho más. Este seminario es una oportunidad para aprender juntos y potenciar el impacto del deporte en Chile y el mundo”, indicó.

En tanto la directora del Congreso, la directora académica del Instituto de bienestar y deporte de la UNAB Paula Ortíz, agradeció el nivel de expositores, así como también las uniones con diferentes estamentos que permiten este tipo de eventos.

“Siempre buscamos expositores que sean referentes en sus áreas, con quienes mantenemos una relación cercana y un vínculo de colaboración. Además, las temáticas que abordamos responden a desafíos y necesidades que hoy consideramos fundamentales poner sobre la mesa. Esa visión nos permite aportar de manera significativa a la construcción de una mejor sociedad y al fortalecimiento de la cultura deportiva en Chile”, detalla Ortíz.

Objetivo del evento

El congreso generó un espacio de extensión académica destinado a promover el desarrollo profesional y la reflexión interdisciplinaria en torno al deporte. La iniciativa también puso énfasis en la alianza estratégica entre la Universidad Andrés Bello y Olimpiadas Especiales Chile, así como en el rol activo que la institución tendrá en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027.

También se pudo realizar una reflexión permanente sobre los desafíos académicos y aplicados del deporte contemporáneo, buscando fortalecer el intercambio de conocimientos entre estudiantes, investigadores y profesionales, además de conectar a líderes internacionales del área con la comunidad deportiva nacional.

Durante las tres jornadas, los asistentes participaron en conferencias magistrales, paneles de discusión, talleres especializados y presentaciones académicas centradas en bienestar deportivo, inclusión, infancia, desarrollo comunitario, salud mental y transformación social.

Los expositores

Entre los principales expositores internacionales destacaron Pablo Nigro, presidente de la Asociación de Psicología del Deporte Argentina (APDA) e instructor Conmebol; Alessandro Quartiroli, presidente de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte (ISSP); el psicólogo deportivo y académico de la Universidad de Oviedo, Dr. Carlos Díaz; la Dra. Claudia Rivas, reconocida por convertirse en la primera mujer en integrar el cuerpo técnico de un equipo profesional masculino en México; e Iñaki Alonso, director de Kunina Sport and Education Consulting.

Desde la arista nacional, la directora académica Instituto de Deporte y Bienestar UNAB, Paula Ortiz presentó la clase magistral “Bienestar ¿Es solo sentirse bien?” continuando con la participación de Jorge Pellicer, exfutbolista profesional y entrenador con licencia PRO Conmebol; Diego López, responsable del Área Sociodeportiva de Fundación Betis; Carolina Picasso, presidenta de Olimpiadas Especiales Chile; Luciana Aymar, histórica integrante de Las Leonas y considerada una de las mayores figuras del hockey mundial; Hugo Silva Nahuelfil, capitán de la selección nacional de básquetbol en silla de ruedas y abanderado nacional en los Juegos Parapanamericanos Chile 2025; además de Jaime Fillol y Fernando González, extenistas profesionales y actuales directivos del Instituto del Deporte y Bienestar de la Universidad Andrés Bello.