Una experiencia enológica y gastronómica inolvidable para celebrar a papá

El Centro del Vino Concha y Toro ha anunciado una propuesta exclusiva para conmemorar el Día del Padre los próximos 20 y 21 de junio. La iniciativa, titulada “Experiencia Día del Padre: Vino, Tour & Gran Paella”, está diseñada especialmente para disfrutar en familia y combina el valor patrimonial de la viña con una alta oferta culinaria.

Ubicado en la comuna de Pirque, a solo minutos de Santiago, el recinto ofrecerá una jornada que fusiona historia, innovación y gastronomía. La experiencia comenzará con una visita guiada premium por los principales atractivos del lugar, incluyendo su histórico parque, las centenarias bodegas de guarda y diversos espacios inmersivos que relatan la trayectoria de la viña.

En el ámbito gastronómico, los asistentes serán recibidos con una copa de espumante de bienvenida y un appetizer. El plato principal consistirá en una gran paella mixta de mariscos y carne, elaborada especialmente para compartir. El almuerzo estará maridado con una copa de Marques de Casa Concha Heritage, uno de los vinos más emblemáticos de la viticultura chilena, y concluirá con un postre de tiramisú de castañas.

El valor de la experiencia es de $90.000 por persona e incluye tanto el tour guiado como el almuerzo especial. Desde la organización han advertido que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar las reservas con anticipación a través del sitio web oficial de Concha y Toro.