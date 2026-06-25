7 de cada 10 personas declara estar concentrado en la película cuando van al cine

El estudio realizado recientemente por Cadem a solicitud de WOM, reveló que el 73% de las personas presta atención a la pantalla del cine durante los tráilers y la publicidad previo al inicio de la película. A su vez, uno de cada cuatro encuestados busca promociones o entradas 2×1 en aplicaciones y sitios web antes de decidir qué película ver.

Con el inicio de las vacaciones de invierno y miles de familias buscando actividades para disfrutar fuera de casa, el cine se convierte en uno de los panoramas favoritos.

En este contexto, el reciente estudio realizado por Cadem a solicitud de WOM, reveló que el 73% de las personas presta atención durante los tráilers y la publicidad previo al inicio de una película, lo que refleja que el cine sigue siendo uno de los pocos espacios capaces de capturar completamente la atención de las personas en una época marcada por la hiperconectividad.

La investigación también reveló que la experiencia comienza mucho antes de llegar a la sala. El 45% de las personas consulta la cartelera en aplicaciones o sitios web antes de asistir, mientras uno de cada cuatro busca promociones o entradas 2×1, confirmando que el precio sigue siendo un factor relevante al momento de elegir este panorama.

Precisamente para responder a esa necesidad, WOM anunció un nuevo beneficio para sus clientes: entradas 2×1 para funciones 2D y 3D en todos Cinépolis a lo largo de Chile, además de un 20% de descuento en combos, todo disponible directamente desde la App WOM

“Las vacaciones de invierno son una oportunidad para compartir en familia y disfrutar experiencias memorables. Los datos muestran que las personas valoran cada vez más panoramas que les permitan desconectarse y vivir momentos de entretención real. Por eso quisimos acercar aún más el cine a nuestros clientes, con beneficios concretos que hagan más accesible disfrutar de una buena película”, señaló Cecilia Cobo, gerente de Mercados de WOM.

Los resultados del estudio también muestran que el cine sigue generando conversación más allá de la sala. una de cada cuatro personas declara que recomienda o comenta la película a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería una vez finalizada la función.

Con este nuevo beneficio, los clientes de WOM podrán acceder a una amplia cartelera de estrenos y películas familiares durante estas vacaciones de invierno, transformando al cine en una alternativa entretenida, accesible y cercana para grandes y chicos.

¿Cómo activar el beneficio?