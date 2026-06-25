Cómo hacer un uso responsable de la red estas vacaciones de invierno

Para compartir los mejores recuerdos en las redes, avisar a los familiares y amigos de la ubicación, o ver videos, es fundamental sacarle el mayor provecho a los datos a través de un uso estratégico y equilibrado.

Con el inicio de las vacaciones de invierno, llega el momento de las escapadas, tardes de películas y encuentros con amigos y familia. En ese contexto, la conectividad es fundamental, especialmente en zonas estivales más visitadas y espacios naturales, donde la tecnología puede ser aliada para el entretenimiento y también para la seguridad.

Consciente de esto, Entel reforzó la conectividad en zonas vacacionales, como Tongoy, Papudo, El Quisco y Viña del Mar, entre otros. “En Entel, tenemos como compromiso mantener a nuestros clientes conectados durante todo el año y en todo Chile. Entendemos que esto es fundamental y queremos garantizar unas vacaciones de invierno sin interrupciones”, señala la gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel, Patricia Muñoz.

A esto se suma, que recientemente la compañía anunció la ampliación de su servicio satelital Starlink Direct to Cell (D2C), que, además del envío de SMS, permite a los usuarios acceder a aplicaciones compatibles como WhatsApp, Google Maps, AccuWeather y X (anteriormente Twitter) en ubicaciones remotas donde la cobertura tradicional no está disponible.

Adicionalmente, desde la empresa de tecnología y telecomunicaciones, en línea con su compromiso “Conciencia en Todas”, que busca dar a conocer su compromiso corporativo para promover un uso responsable de la tecnología, entregaron consejos para que los usuarios usen de manera más eficiente sus datos:

Optimiza el uso de las aplicaciones: configura las apps para usar datos solo

cuando sea necesario y cierra las que no utilices, ya que el consumo en segundo

plano puede agotar tu plan sin notarlo. Descarga previamente videos, música y mapas: planifica previamente aquellos

elementos que tendrás que utilizar en los viajes para que no debas descargarlos

con tus propios datos. Diversifica las descargas: evita descargar todo en un tu celular y complementa

con diferentes dispositivos, como computadores y tablets.

Equilibrio digital

Parte del compromiso de Entel, es también promover el equilibrio en el uso de la tecnología, el bienestar frente a las pantallas, y generar conciencia respecto a las amenazas que hay en la red.

“En Entel, entendemos que las vacaciones de invierno son un momento especial para las familias, y también una oportunidad para repensar nuestra relación con la tecnología. Queremos que nuestros clientes disfruten de la conectividad sin que esta se convierta en una fuente de estrés o sobreexposición. Nuestro compromiso “Conciencia en Todas” nos invita a usar la tecnología de manera intencional, especialmente en los momentos de ocio”, señala Muñoz.